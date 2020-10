Game Pass czy Game Pass Ultimate? Oto co otrzymasz w cenie abonamentu

Czym jest Game Pass PC i Game Pass Ultimate dla dzisiejszego gracza? To najtańszy dostęp do gier, ale z uwagi na inną cenę i dodatkowe usługi sprawdziliśmy różnice w ofercie Microsoftu.

Zapowiadana podwyżka cen gier może negatywnie odbić się na ich sprzedaży. Dotyczy to zarówno gier ekskluzywnych jak i wielkich multiplatformowych tytułów. Kogo będzie stać, by wydać 350 zł na jedną grę? To pytanie retoryczne, bo zainteresowani i tak przełkną duży wydatek. Ale czy na pewno musimy aż tak uszczuplać osobisty portfel, by móc zagrać w coś nowego? No właśnie nie! Dla osób, które nie chcą wydawać majątku na gry, najlepszym rozwiązaniem jest Game Pass.

Co to jest Game Pass?

Game Pass to usługa abonamentowa oferowana przez Microsoft. Opłacając ją raz w miesiącu otrzymujemy nieograniczony dostęp do ogromnej biblioteki gier w trakcie aktywnej subskrypcji. I trzeba zaznaczyć, że koszt usługi jest niewielki w porównaniu do ceny gier wydawanych w pudełku lub cyfrowo. Aczkolwiek różnica polega na tym, że w Game Pass nie kupujemy gier na własność, a jedynie otrzymujemy miesięczną licencje na ich użycie.

Rodzaje abonamentu Game Pass

Game Pass to swego rodzaju wybawienie dla mniej zamożnych graczy i to nie tylko w ramach jednej platformy. Aktualnie usługa Microsoftu dzieli się na 3 typy: Game Pass PC, Xbox Game Pass (Konsola) i Game Pass Ultimate. Możemy więc zakupić właściwą dla siebie opcję abonamentową, decydując się na wersję PC lub Xbox, albo kompletny pakiet działający jednocześnie na trzech platformach (niedawno wprowadzono opcję grania w chmurze na urządzeniach z systemu Android).

Gry w Game Pass

Każdy z abonamentów oferuje miesięczny wstęp do wielkiego świata gier. A trzeba zaznaczyć, że gier jest od groma i jeszcze więcej – znajdziemy tu zarówno wysokobudżetowe klasyki jak i niepozorne indyki. Przykładowo możemy zainstalować wszystkie części serii Gears of War, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Resident Evil 7 lub Doom: Eternal. To ponad 200 produkcji! Biblioteka Game Pass jest co miesiąc aktualizowana przez Microsoft. Ma to swoje zalety i wady – niemal w równych odstępach czasu na listę wskakuje coś nowego, lecz jednocześnie niektóre gry są usuwane i musimy zdążyć się nimi nacieszyć. Trochę jak z filmami i serialami na Netflixie i HBO Go.

Od 10 listopada gier ma być jeszcze więcej. Za sprawą podpisania umowy EA z Microsoft, Game Pass zostanie uzupełniony o popularne serie Elektroników, a w tym serie Battlefield, NFS, Titanfall i wiele więcej. Łącznie ma to być przeszło 87 tytułów. I co najważniejsze, zagramy w nie bez dopłacania do abonamentu. Tyczy się to oferty Game Pass PC oraz Game Pass Ultimate.

Cena Game Pass Ultimate i PC

Ważną kwestią z pewnością jest koszt samej subskrypcji. Jak było wspomniane wcześniej, cena jest bardzo współmierna do oferowanej zawartości, lecz nie jest jednolita dla wszystkich rodzajów Game Passa. Najkorzystniejszą opcją jest zakup Game Pass Ultimate za 54,99 zł miesięcznie. Wersje subskrypcji ograniczone do jednej platformy również mogą być zachęcające, ale warto z nich skorzystać, gdy faktycznie mamy tylko PC lub Xbox – Game Pass PC za 39,99 zł i Xbox Game Pass (Konsola) za 40 zł.

Jak koszt Game Passa odnosi się do ceny nowych gier? Przykładowo, zamiast wydać 250 zł na pojedynczy tytuł, możemy sprawić sobie Game Pass Ultimate na 6 miesięcy. Z drugiej jednak strony ta nowa gra, w którą koniecznie chcemy zagrać, może nie pojawić się od razu lub nawet wcale w Game Pass.

Czym różni się Game Pass PC od Game Pass Ultimate?

Nie bez przyczyny napisałem, że Game Pass Ultimate na tle pozostałych opcji wypada najlepiej. Pakiet ten oferuje świetny stosunek ceny do zawartości, a przy okazji oferuje najwięcej. W Ultimate mamy łącznie ponad 320 gier. Większość z nich ogramy na wybranej przez siebie platformie (Xbox, PC lub smartfon/tablet). To jedyny słuszny wybór, gdy chcemy korzystać w grach z trybu multiplayer – w cenie Ultimate zawiera się usługa Xbox live Gold, która jest niezbędna do grania w sieci. I nie tylko przez wzgląd na rywalizacje w necie warto mieć Golda, gdyż dzięki niemu możemy zgarnąć co miesiąc kilka gier na własność (Games with Gold).

Cechy abonamentu Game Pass PC Xbox Game Pass (Konsola) Game Pass Ultimate Liczba gier 205 236 236 Darmowy dostęp do biblioteki EA Play TAK NIE TAK Darmowy Xbox Live Gold NIE NIE TAK Darmowe granie w chmurze NIE NIE TAK Zniżki i oferty specjalne TAK TAK TAK Nowe gry dodawane przez cały czas TAK TAK TAK Cena abonamentu 33,99 zł (4 zł pierwszy miesiąc) 40 zł 54,99 zł (4 zł pierwszy miesiąc) źródło: Microsoft

Nawet jeśli mamy tylko Xbox, to i tak lepiej zasubskrybować abonament Ultimate niż dla samej konsoli, bowiem osobna aktywacja Golda kosztuje 29 zł. Rachunek jest prosty, bo możemy zapłacić 55 zł za wszystko lub 69 zł za niepełny pakiet funkcji (brak EA Play, brak możliwości grania w chmurze).

Oferta dla pecetowców jest niemal podobna do poprzedniego wariantu. Biblioteka gier jest trochę chudsza o standardowy pakiet gier Xbox, choć ma kilka tytułów niedostępnych dla Xbox (jak np. Microsoft Flight Simulator) oraz wbudowany EA Play. Brakuje też darmowego Golda oraz grania w chmurze.

Gdzie kupić Game Pass?

Wykupienie abonamentu Game Pass na miesiąc lub choćby cały rok jest łatwiejsze niż myślisz. Zainteresowani mogą złożyć zamówienie bezpośrednio na stronie Microsoft. Kody aktywacyjne do Game Pass znajdziemy też w ofercie polskich sklepów internetowych, gdzie również jest duży wybór wobec pożądanego czasu subskrypcji i często zapłacimy w nich kilka złotych mniej.

Jak aktywować Game Pass?

Do wyboru jest kilka ścieżek aktywacji. Najszybciej aktywację można wykonać w systemie konsoli Xbox lub w przeglądarce internetowej. Wystarczy postępować wedle oficjalnych instrukcji Microsoft.

Aktywacja na Xbox:

Zaloguj się do konsoli Xbox One (pamiętaj, aby zalogować się za pomocą konta Microsoft, dla którego chcesz zrealizować kod). Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz pozycję Start. Wybierz pozycję Sklep Store. Wybierz pozycję Użyj kodu. Wprowadź 25-znakowy kod, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie zwracaj uwagi na łączniki, system podstawi je automatycznie.

Aktywacja w przeglądarce internetowej:

W przeglądarce sieci web przejdź na stronę redeem.microsoft.com. Zaloguj się, wprowadź 25-znakowy kod, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie zwracaj uwagi na łączniki, system podstawi je automatycznie.

Grzegorz Rosa