Xbox Game Pass z nową grą. Zostań detektywem

Czy macie czasem tak, że chcielibyście ubrać skórzany płaszcz, założyć kapelusz i zająć się rozwikłaniem jakiejś tajemnicy, być może zagadki, od której zależeć będzie nawet czyjeś życie? Przenieść się do tajemniczego świata, w którym cała odpowiedzialność za sprawę jest w naszych rękach… Dobra, to z grubsza opis fachu filmowego detektywa z obrazu noir, który co scenę prowadzi wewnętrzny monolog. Ale przejdźmy do rzeczy — w abonamencie Xbox Game Pass pojawiła się nowa gra. Powyższy opis pojawił się jednak całkiem zasadnie.

Produkcja, o której mowa, to Kona II: Brume od studia Parabole. Tytuł jest dostępny już dziś i pozwoli nam przenieść się do kanadyjskiej prowincji Quebec w latach 70. ubiegłego wieku. Jako gracze wcielamy się w postać detektywa Carla Fauberta. Naszym zadaniem jest rozwikłanie tajemniczej zagadki, która stoi za spowiciem całego miasta w gęstej mgle zakłócającej codzienność mieszkańców. Jak się pewnie domyślacie, wcale nie chodzi tu o warunki pogodowe same w sobie.

Rzućcie jeszcze okiem na trailer:

Jak oceniacie dzisiejszą grę?

Źródło: Xbox