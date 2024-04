Kolejne nowości w Xbox Game Pass, w tym powrót polskiego megahitu

Xbox Game Pass znów chce zachwycić ofertą. Tym razem do cyfrowej biblioteki produkcji dołączyły aż trzy nowe gry, w tym polski hicior.

Microsoft kolejny raz dorzuca nowości do oferty Game Passa. Cyfrowa biblioteka dostępna w formie subskrypcji nieustannie się rozrasta, a gracze mogą cieszyć się nowymi hitami.

Do oferty XGP w ostatnich dniach trafiły trzy nowości, z czego jedna powinna być doskonale znana subskrybentom. Ci mogli już kiedyś grać w polskie Superhot: Mind Control Delete, ale tytuł po pewnym czasie został stamtąd usunięty. Dlatego cieszy, że rodzima pozycja znów możliwa jest do ogrania. To w końcu jeden z najbardziej wyjątkowych FPS-ów w historii!

Nowe gry w Xbox Game Pass:

Superhot: Mind Control Delete (Konsola, Chmura, PC) – dostępne już teraz

– dostępne już teraz F1 23 (Chmura) – dostępne już teraz

– dostępne już teraz Ark: Survival Ascended (Xbox Series X/S, PC) – dostępne już teraz

We wszystkie trzy gry można grać już teraz. Prócz polskiego Superhota, skorzystamy również z możliwości rozegrania rajdów w F1 23, czyli kolejnej już odsłony popularnej serii gier o Formule 1. Dla fanów survivali, dinozaurów i rozgrywki wieloosobowej przewidziano za to Ark: Survival Ascended. Jest to ulepszona wersja niezwykle popularnego survival z dinozaurami, która powstała na silniku Unreal Engine 5. Graficznie jest więc totalne odświeżenie.

Przygotujcie się na więcej nowości w kwietniowej ofercie XGP!

