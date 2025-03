Xbox Game Pass Ultimate – wszystko, co musisz wiedzieć. Cena, gry i dodatkowe funkcje

Xbox Game Pass to jedna z najpopularniejszych usług subskrypcyjnych dla graczy, oferująca dostęp do setek gier na konsole Xbox, PC oraz w chmurze. Dzięki temu abonamentowi użytkownicy mogą cieszyć się nowymi premierami od pierwszego dnia, a także odkrywać klasyczne tytuły i niezależne produkcje. W tym tekście wyjaśnimy, jak działa Xbox Game Pass Ultimate, jakie są jego szczegóły i cena, a także czy warto go mieć.

Spis treści:

Abonament na gry – Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate to najbardziej rozbudowany wariant abonamentu Game Pass, oferujący dostęp do setek gier na konsole Xbox, PC oraz w chmurze. Subskrypcja obejmuje także dodatkowe korzyści, takie jak EA Play, gry dostępne na premierę, ekskluzywne zniżki oraz możliwość grania na urządzeniach mobilnych dzięki technologii Xbox Cloud Gaming. To kompleksowe rozwiązanie dla graczy, którzy chcą cieszyć się szeroką biblioteką tytułów bez konieczności ich kupowania. Dzisiaj przyjrzymy się wszystkim aspektom Game Pass Ultimate – od dostępnych gier, przez obsługiwane urządzenia, aż po dodatkowe korzyści płynące z subskrypcji.

Ile kosztuje Xbox Game Pass Ultimate?

Obecnie w promocyjnej ofercie znajdziecie dwa warianty Game Pass Ultimate – na 1 i 3 miesiące. Obie opcje są bardzo opłacalne, a ich cena jest znacząco niższa, niż w przypadku kupowania z oficjalnej dystrybucji od Microsoftu. Co więcej, poniższe kody bez problemu aktywujecie w Polsce. Nie ma potrzeby korzystania z jakiegoś VPN czy innych niecnych sztuczek. Dodatkowo możecie zaopatrzyć się też w abonament Core czy PC.

Na jakiej platformie mogę grać w gry z Game Pass Ultimate?

Xbox Game Pass Ultimate oferuje szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się ulubionymi tytułami niemal wszędzie. Przede wszystkim abonament ten obejmuje konsole Xbox Series X|S oraz Xbox One, umożliwiając pobieranie i instalowanie gier bezpośrednio na tych platformach. Oprócz tego subskrybenci mogą korzystać z Game Pass na komputerach PC z systemem Windows, gdzie dostępne są zarówno natywne wersje gier, jak i opcja grania w chmurze.

Dzięki technologii Xbox Cloud Gaming możliwe jest również granie na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety z systemem Android oraz iOS. Wystarczy kompatybilny kontroler i stabilne połączenie internetowe, aby strumieniować gry bez potrzeby ich pobierania. Dodatkowo niektóre tytuły obsługują sterowanie dotykowe, co pozwala na zabawę bez dodatkowego sprzętu. Game Pass Ultimate można także uruchomić w przeglądarkach na komputerach Mac i Chromebookach, co jeszcze bardziej rozszerza możliwości grania w chmurze. Wystarczy odpowiednie łącze internetowe i nie musimy się martwić o moc naszego urządzenia.

Czy Xbox Game Pass Ultimate ma gry na premierę?

Tak, Xbox Game Pass Ultimate oferuje gry na premierę, co jest jedną z jego największych zalet. Subskrybenci mają dostęp do nowych tytułów od Xbox Game Studios już w dniu ich wydania, bez dodatkowych opłat. Dotyczy to zarówno dużych produkcji, takich jak gry z serii Halo, Forza czy Starfield, jak i mniejszych gier niezależnych, które często trafiają do Game Pass w dniu debiutu.

Oprócz gier od Microsoftu, do usługi regularnie dołączają również premierowe tytuły od zewnętrznych wydawców. Choć nie wszystkie nowe gry trafiają od razu do Game Pass, oferta stale się rozszerza, a Microsoft nawiązuje współpracę z kolejnymi deweloperami. Dzięki temu subskrybenci mogą regularnie ogrywać świeże produkcje bez konieczności ich kupowania. Już niedługo w usłudze zadebiutuje m.in. South of Midnight czy DOOM: The Dark Ages. Do usługi regularnie trafiają premierowe gry i jest to świetna rzecz. Można dużo zaoszczędzić!

Jak często pojawiają się nowe gry?

Nowe gry w Xbox Game Pass Ultimate pojawiają się regularnie, zazwyczaj co kilka tygodni, a nawet częściej – w każdym miesiącu. Microsoft stara się, aby biblioteka była stale urozmaicana, więc do usługi trafiają zarówno premiery, jak i starsze tytuły. W ramach abonamentu gracze mogą liczyć na dodanie nowych gier do katalogu co miesiąc, z większymi aktualizacjami w określonych dniach miesiąca. Warto również zauważyć, że w ramach comiesięcznych aktualizacji do Xbox Game Pass mogą być dodawane gry na konsole Xbox, PC oraz w chmurze.

Oprócz regularnych uzupełnień biblioteki, w usłudze pojawiają się również okresowe promocje i wydarzenia, które oferują dodatkowe tytuły lub gry specjalne na ograniczony czas. Dzięki temu subskrybenci zawsze mają dostęp do świeżych produkcji, niezależnie od tego, czy chodzi o dużą premierę, czy mniejsze, ale interesujące tytuły, które wzbogacają ofertę. Posiadając abonament w wersji Ultimate możemy wybrać, na której platformie zagramy. Ba, możemy taką grę zainstalować zarówno na PC, jak i na Xboksie. Xbox Game Pass Ultimate daje nam dużą elastyczność.

Czy mogę anulować subskrypcję? Czy podpisuję umowę?

Tak, subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate możesz w każdej chwili anulować, a proces jest dość prosty. Anulowanie nie wiąże się z podpisywaniem długoterminowej umowy, ponieważ usługa działa na zasadzie miesięcznego abonamentu. Możesz zarządzać subskrypcją przez konto Microsoft, zarówno na konsoli, jak i w aplikacji komputerowej czy przez stronę internetową. Po anulowaniu subskrypcji zachowujesz dostęp do gier i innych korzyści do końca opłaconego okresu subskrypcyjnego, a następnie dostęp zostaje zablokowany.

Warto dodać, że nie ma długoterminowych zobowiązań ani ukrytych opłat – subskrypcja jest odnawiana co miesiąc, chyba że zdecydujesz się ją anulować. Gdy zdecydujesz się na ponowne włączenie subskrypcji, możesz to zrobić w dowolnym momencie, a proces jest bezproblemowy, bez konieczności podpisywania nowych umów. W ten sposób korzystanie z Xbox Game Pass Ultimate jest elastyczne i bez zobowiązań na dłuższy czas.

Jakie dodatkowe korzyści daje Game Pass Ultimate?

Game Pass Ultimate oferuje szereg dodatkowych korzyści, które wyróżniają go na tle innych subskrypcji. Jedną z najważniejszych zalet jest dostęp do abonamentu EA Play, który wchodzi w skład subskrypcji Game Pass Ultimate. Dzięki temu subskrybenci mogą grać w gry od Electronic Arts, takie jak FIFA, Madden NFL, The Sims i wiele innych, oraz korzystać z ekskluzywnych korzyści, takich jak wczesny dostęp do nowych tytułów, zniżki na zakupy w sklepie EA i dostęp do pełnych wersji gier na konsolach oraz PC.

Dodatkowo, użytkownicy Game Pass Ultimate regularnie otrzymują dostęp do specjalnych promocji i zniżek na gry, które są dostępne w katalogu usługi. Często można natknąć się na oferty, które pozwalają na zakup gier w niższej cenie lub uzyskanie ekskluzywnych rabatów na dodatki DLC i mikrotransakcje. Takie promocje sprawiają, że subskrypcja jest jeszcze bardziej opłacalna, zwłaszcza dla graczy, którzy chcą zaoszczędzić na zakupie gier pełnopłatnych.

Źrodło: Opracowanie własne