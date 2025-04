Genialna sieciowa strzelanka od twórców Crysis już w Xbox Game Pass

Hunt: Showdown 1896 to absolutnie fantastyczny tytuł, w którym przegrane mam setki godzin. Teraz i Wy możecie tego doświadczyć, za sprawą Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass z prawdziwą perełką na PC

Crytek, znane z serii Crysis, udostępniło swoją grę Hunt: Showdown 1896 w usłudze Xbox Game Pass. Gra jest dostępna dla subskrybentów Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass, co oznacza, że można w nią zagrać zarówno na konsolach, jak i na komputerach osobistych. To posunięcie ma na celu zwiększenie liczby graczy i ożywienie serwerów tej produkcji PvPvE. Nie, żeby twórcy musieli narzekać – to nadal bardzo popularna sieciowa strzelanka. Dodam, że teraz pojawiła się w PC Game Pass i XGP Ultimate w wersji na komputery osobiste (wcześniej można już było grać na konsolach).

Hunt: Showdown 1896 zadebiutowało w 2019 roku i początkowo nie zdobyło szczególnie wielkiej popularności. Jednak Crytek nie zrezygnował z tego projektu, systematycznie rozwijając grę i wprowadzając nowe aktualizacje. Dzięki temu tytuł zyskał na jakości i obecnie oferuje bardziej dopracowaną rozgrywkę z wieloma możliwościami. To niby extraction shooter, ale osadzony w unikatowym, quasi-horrorowym wydaniu Dzikiego Zachodu.

W lutym Crytek ogłosił, że prace nad Crysis 4 zostały wstrzymane z powodu problemów wewnętrznych. Mimo to studio kontynuuje rozwój Hunt: Showdown 1896, licząc na odbudowę swojej pozycji na rynku gier. Udostępnienie gry w Xbox Game Pass ma pomóc w przyciągnięciu nowych graczy i zwiększeniu aktywności na serwerach.

Źródło: Xbox