Dwie nowe gry w Xbox Game Pass. Zagracie za darmo już dziś

Czy są na sali posiadacze abonamentu Xbox Game Pass? Jeżeli tak, to mam dla was bardzo dobre wieści. Już dziś do usługi Microsoftu wpadły dwie nowe gry. Biblioteka tytułów została zasilona o kolejne interesujące produkcje, których ogrywanie możecie rozpocząć w dowolnym momencie. Nie ma czasu na nudę!