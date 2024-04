Nowe gry już dostępne w Xbox Game Pass. Grajcie w dwie świeże pozycje

Niedawno Microsoft przedstawił oficjalną listę nowości na pierwszą połowę kwietnia w ofercie Xbox Game Pass. Pierwsze świeże premiery w abonamencie już do niego trafiły.

Xbox Game Pass z dwiema nowymi grami

Wcześniej napisałem, że Lil Gator Game to gra dla najmłodszych i to fakt. Faktem jest też to, że nawet dorośli będą się w niej dobrze bawić, bo po prostu oferuje nieco nostalgiczną podróż do ery fascynacji choćby Kangurkiem Kao. Tym razem jednak wcielimy się w uroczego krokodyla. Będziemy pomagać mu zwiedzać wyspę, znajdywać przyjaciół i odkrywać różne sekrety! Warto zaznaczyć, iż tytuł na Steam ma “przytłaczająco pozytywne” opinie graczy.

To jednak nie koniec, bo fani nieco bardziej wymagającej rozgrywki mogą już teraz grać w EA Sports PGA Tour! Zapewne już kojarzycie, że chodzi o kolejną część uwielbianej od lat serii gier golfowych. Idealna zabawa dla pojedynczego, ale również i dla wielu graczy.

Lil Gator Game (Konsola, Chmura, PC) – już dostępne

– już dostępne EA Sports PGA Tour (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – dziś dostępne

Warto zaznaczyć, że wkrótce z usługi znika parę świetnych produkcji, w tym m.in. Amnesia: Rebirth, Soma czy Back 4 Blood. Z pełną listą tego, co wylatuje z XGP zapoznacie się w tym miejscu.

Źródło: https://planetagracza.pl/xbox-game-pass-kwiecien-2024-nowosci-usuwane-gry/