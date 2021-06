Aktualizacja Xbox Games Pass. Do oferty dołączy gra AAA od Ubisoftu

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Microsoft poinformował o kolejnych grach, które trafią do oferty Xbox Game Pass już niebawem. Jedna z nich została udostępniona już dzisiaj, a w kolejnych dniach otrzymamy nawet wysokobudżetowy tytuł od wydawcy serii Assassin’s Creed.

Naprawdę miło rozpoczyna się ten miesiąc. Nie tylko do abonamentu PlayStation trafiły naprawdę dobre gry, ale też i w bibliotece subskrypcji Xbox Game Pass będziemy mogli znaleźć naprawdę dobre tytuły. Tak się prezentuje lista nowości przewidziana na najbliższe dni:

The Wild at Heart (chmura) ID@Xbox – od dzisiaj

For Honor (chmura i konsole) – od 3.06

Backbone (PC) ID@Xbox – od 8.06

Darkest Dungeon (chmura, konsole i PC) ID@Xbox – od 10.06

Szczególnie warto zainteresować się For Honor, czyli grą, gdzie wcielimy się w wojowników z całego świata i z wielu epok historycznych. Choć gra swego czasu była za darmo w Ubisoft Connect, tym razem dostęp trafi do osób posiadających konsole Xbox. Jeżeli nie macie mocnego sprzętu do grania, jest też możliwość skorzystania z chmury (w przypadku planu Ultimate).

Warto nadmienić, że dowiedzieliśmy się także o grach, które znikną za niedługo z oferty omawianej usługi. Już 15 czerwca z abonamentu znikną następujące tytuły:

Ace Combat 7: Skies Unknown (konsole)

Night Call (chmura, konsole i PC)

West of Dead (chmura, konsole i PC)

Wizard of Legend (chmura, konsole i PC)

Observation (chmura, konsole i PC)