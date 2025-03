10 fenomenalnych gier zniknie z Xbox Game Pass. Na liście niemal same hity

Co najmniej 7 z 10 oznaczonych do usunięcia z Xbox Game Pass gier to spore hity i pozycje, które trzeba znać. Niestety, niewiele czasu zostało na ich poznanie.

Boli strata kilku fantastycznych produkcji z PS Plusa? No to czekajcie na to. Xbox powiedział „potrzymaj mi piwo” i wyszło, jak wyszło. Aż 10 udanych gier znika z abonamentu już niebawem.

Xbox Game Pass – lista gier oznaczonych do usunięcia 31 marca 2025 roku:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

Monster Hunter Rise

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

MLB The Show 24

Lil Gator Game

Open Roads

The Lamplighters League

Cztery odsłony serii Yakuza, w tym uznane Like a Dragon. Do tego uwielbiane po dziś dzień (tak, nawet po premierze Monster Hunter Wilds) Monster Hunter Rise. Na dodatek jest MLB The Show 24 czy bardzo pozytywnie przyjęta gra wyścigowa ze świata Hot Wheels. Jakby tego było mało, kilka mniejszych skarbów – narracyjne, wciągające Open Roads, całkiem solidne The Lamplighters League, a nawet i „przytłaczająco pozytywnie” oceniane na Steam Lil Gator Game… nie ma lekko.

Wszystkie te gry znikną z usługi Xbox Game Pass już 31 marca 2025 roku. Czasu, na ich ogranie nie zostało wiele. Sam nie uwierzę, że zdążylibyście przejść do tej pory wszystkie usuwane gry z serii Yakuza, nie mówiąc już o pozostałych. Niemniej – warto próbować. Zależy, jakie gatunki lubicie, ale tak naprawdę każda z gier z listy powinna trafić w gusta konkretnego gracza.

