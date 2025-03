Nowy zestaw gier na weekend do sprawdzenia, w tym głośne wyścigi

Xbox Free Play Days to cykliczna, zmieniająca się co tydzień oferta Microsoftu na nowe gry za darmo do sprawdzenia w ramach każdego weekendu. Czasami dzięki niej możemy ograć prawdziwe hity, a czasami zestaw gier jest nieco mniej zachowawczy. Niemniej tym razem jest całkiem nieźle, bo nie tylko dostaliśmy aż 4 pozycje, ale i jedną dość głośną premierę.

Nowe gry do sprawdzenia w Xbox Free Play Days

AEW: Fight Forever

Test Drive Unlimited Solar Crown

Born of Bread

Rainbow Six Siege

Lubicie WWE? Jeśli sporty walki to Wasz konik i czasami po prostu chcielibyście się ponawalać z innymi, to AEW: Fight Forever wydaje się idealną pozycją, aby spełnić to marzenie. Nie jest to szczególnie popularna produkcja, lecz mówimy o całkiem sensownym konkurencie cyklu 2K WWE. Tryby single i multi powinny utrzymać Wasze zainteresowanie przynajmniej przez weekend.

Jest też najpopularniejsza gra w zestawie z ostatnich miesięcy, wydane w 2024 roku Test Drive Unlimited Solar Crown. O kolejnej części wyścigowej serii było niebywale głośno, chociaż… z różnych względów. Większość fanów czuje się jednak nią zawiedziona. No ale skoro można ograć za darmo, to przynajmniej dowiecie się, skąd ten szum.

Mamy również Born of Bread, turowe RPG osadzone w komiksowy świecie z przepiękną, rysowaną grafiką. Sporo humoru, nietuzinkowe postacie i kilka ciekawych rozwiązań w rozgrywce. Na dokładkę sprawdzicie również Rainbow Six Siege, popularną grę multiplayer w militarnych klimatach. Dodam, że trwają prace nad nową wersją tego hitu.

Źródło: True Achievements