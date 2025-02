Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege zadebiutowało stosunkowo dawno, bo w 2015 roku, czyli dokładnie dekadę temu. Teraz Ubisoft postanowił ucieszyć wszystkich fanów strzelanki. Francuska korporacja oficjalnie zapowiedziała R6 Siege X i zaprosiła wszystkich na pokaz.

Nadchodzi Rainbow Six Siege X. Ubisoft zaprasza na pokaz

Ma to być „nowa epoka w dziejach Rainbow Six Siege, która położy podwaliny pod kolejne lata taktycznej i niepowtarzalnej rozgrywki”. Co więcej, deweloper z Ubisoftu, Joshua Mills, ujawnił, że nie jest to ani sequel czy nowa gra, ani też zwykła aktualizacja. Określił to natomiast „wielką ewolucją”. Jej głównym celem ma być umocnienie pozycji Rainbow Six Siege na szczycie taktycznych strzelanek pierwszoosobowych. Deweloperzy zamierzają wprowadzić nowe sposoby rozgrywki, zwiększyć głębię taktyczną, dopracować klimat oraz ogólnie poprawić grę.

Oznacza to znaczne ulepszenia graficzne i dźwiękowe, dopracowane wrażenia z gry i nowe sposoby cieszenia się grą, a wszystko to przy zachowaniu tego, co czyni Siege tak wyjątkowym.

– powiedział Joshua Mills podczas wydarzenia Six Invitational.

Pokaz ujawniający szczegóły na temat Rainbow Six Siege X został zaplanowany na 13 marca 2025 na godzinę 18:00. Transmisja na żywo odbędzie się na platformie Twitch na oficjalnym kanale serii. Aktualnie możecie tam oglądać rozgrywki Six Invitational 2025.

Jednocześnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że już niedługo wystartuje 10. sezon rozgrywek w grze. Ubisoft zaprezentował też nową operatorkę. Wszystko możecie oczywiście znaleźć poniżej.

R6 Siege jest dostępne na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło: Ubisoft