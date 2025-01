Zagrajcie w Alana Wake’a 2 za darmo. Nowa oferta gier na weekend od Xbox

Xbox regularnie umożliwia subskrybentom Xbox Game Pass Core, Ultimate lub standardowego planu cieszenie się darmowymi grami na weekend. W najbliższe dwa dni będziecie mogli ograć łącznie trzy pozycje, choć sam mogę zdecydowanie polecić szczególnie jedną.

Gry za darmo na weekend od Xbox

Jeżeli więc posiadacie konsolę Xbox Series X lub S, a do tego opłacacie dowolny próg abonamentu Xbox Game Pass, nadeszła oferta nie do odrzucenia. W najbliższy weekend nie musicie nic dopłacać, aby sprawdzić za darmo kolejne gry w ramach Xbox Free Play Days. Jakie to tytuły? Szczerze? Bardzo dobre!

Mówimy o trzech udanych tytułach, choć zdecydowanie na front wysuwa się jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat, a także tytuł, który może zmienić postrzeganie gamingu u niejednego gracza. Sam zresztą zachwycałem się w naszej recenzji, że to „nie tylko wzorowa fabuła i grafika, ale najpewniej jedna z najlepszych kontynuacji gier wideo w historii”, a zarazem „najwybitniejsze dzieło Remedy”. Opinię tę podtrzymuję cały czas i… chyba nawet sam powrócę do tego unikatowego uniwersum.

Jeśli natomiast AW2 nie brzmi jak coś, co faktycznie mogłoby się Wam spodobać, zawsze można spróbować swoich sił w The Survivalists, choć to tytuł przeznaczony do rozgrywki przede wszystkim w kooperacji. Mimo wszystko sami też możecie się nieźle bawić, o ile lubicie survivale.

Na dokładkę jest też wieloosobowe RPG akcji osadzone w uniwersum Sword Art, które oferuje głównie możliwość pokonywania wielu wrogów ze znajomymi lub też randomami z sieci.

