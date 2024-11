Xbox Cloud to usługa Microsoftu, która umożliwia nam granie w gry przez chmurę, czyli z wykorzystaniem internetu. Firma wprowadziła właśnie nową funkcjonalność, dzięki której uruchomimy nawet te gry, które nie znajdują się w Xbox Game Pass. W ten sposób zagramy w chmurze w nasze własne gry. Pojawiła się pierwsza lista tytułów.

Xbox Cloud z nowymi grami – nie tylko Xbox Game Pass

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft chce poprawić swoją pozycję na rynku streamingu gier. Do tej pory gigant pozwalał streamować za pośrednictwem usługi Xbox Cloud jedynie produkcje dostępne w ramach swojego abonamentu. Prosta sprawa — gra jest dostępna w Game Pass, może być streamowana (z reguły,bo czasami się nie dało). Teraz tytułów jest jeszcze więcej. Od dziś możecie bowiem streamować również 50 tytułów spoza abonamentu. Jeżeli macie je na własność, to możecie skorzystać z chmury.

Oto lista 50 gier udostępnionych do uruchamiania w ramach Xbox Cloud:

Animal Well Assassin’s Creed Mirage Avatar: Frontiers of Pandora Balatro Baldur’s Gate 3 Banishers: Ghosts of New Eden Call of Duty: Modern Warfare II (2022) The Casting of Frank Stone Cyberpunk 2077 Dragon Quest III HD-2D Remake Dredge Dying Light 2 Stay Human Farming Simulator 25 Fear the Spotlight Final Fantasy XIV Online Final Fantasy Final Fantasy II Final Fantasy III Final Fantasy IV Final Fantasy V Final Fantasy VI Hades Harry Potter: Quidditch Champions High On Life Hitman World of Assassination Hogwarts Legacy House Flipper 2 Kena: Bridge of Spirits Lego Harry Potter Collection Life is Strange: Double Exposure Metro Exodus Mortal Kombat 1 NBA 2K25 PGA Tour 2K23 Phasmophobia Prince of Persia: The Lost Crown Rust Console Edition 7 Days to Die Star Wars Outlaws Stray The Crew Motorfest The Outlast Trials The Plucky Squire The Witcher 3: Wild Hunt Tom Clancy’s The Division 2 TopSpin 2K25 Undertale Visions of Mana Warhammer 40,000: Space Marine 2 WWE 2K24

Jak możemy grać w gry przez chmurę Microsoftu? Opcji jest wiele — na komputerze, telefonie, tablecie, urządzeniu przenośnym i większości urządzeń z dostępem do przeglądarki internetowej. Co istotne, nasz sprzęt nie musi spełniać wygórowanych wymagań. Nada się nawet laptop ze zintegrowaną kartą graficzną. Gra jest bowiem odpalana “w chmurze”, czyli nie na naszym sprzęcie. Wystarczy posiadać abonament i korzystać z gier dostępnych w bibliotece lub posiadać własną kopię jednej z wymienionych gier. Warto zaznaczyć, że to dopiero pierwszy “rzut”. Najpewniej już wkrótce będą dodawane kolejne tytuły.

Źródło: Xbox