Xbox chce robić więcej gier jak PlayStation. „Czapki z głów dla Sony”

Szef Xbox Game Studios udzielił niedawno wywiadu, w którym wypowiedział się między innymi na temat gier produkowanych przez studia Microsoftu. Matt Booty wypowiedział się między innymi na temat PlayStation.

Booty został zapytany o to, jakie gry chciałby szykować dla swoich fanów Microsoft i dość szybko wspomniał w swojej odpowiedzi o PlayStation. Przyznał, że Sony posiada świetne studia oraz bardzo dobrą organizację pracy. Dodatkowo pochwalił też tytuły ekskluzywne.

Po pierwsze, po prostu, czapki z głów dla Sony i ich systemu studiów oraz liderów, których tam mają – to fantastyczne. Nie można kłócić się z jakością, kunsztem i grami, które dostarczyli, nad którymi teraz pracują i tym, co widzieliśmy do tej pory, więc po prostu brawa i czapki z głów dla nich.

Dalej w wywiadzie Booty mówił o tym, że Microsoft stara się przede wszystkim zwracać uwagę na oczekiwania fanów marki. Powiedział też, że blockbustery, w które każdy może się wciągnąć (takie jak u PlayStation) są bardzo ważne.

Oczywiście Xbox nie zamierza kopiować pomysłów konkurenta. Booty powiedział, że Microsoft nie chce tworzyć odpowiedników gier od PlayStation, aby uniknąć porównań.

Niekoniecznie chcę wchodzić w to, „jakie jest nasze Uncharted? Jakie jest nasze Horizon Zero Dawn? Jakie jest nasze to? Co jest naszym tym?” Nie sądzę, by to komukolwiek wyszło na dobre.

– dodał