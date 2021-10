Buty stworzone we współpracy Adidasa z Xbox’em są okropne. Za to ich reklama jest świetna

Xbox obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Z tej okazji firma oferuje szereg nostalgicznych gadżetów. Jednym z nich są buty stworzone przez Adidas. Przynajmniej reklama wywołuje pozytywne uczucia…

Streetwear Xbox na 20-lecie konsoli

3 stycznia 2001 roku to data, którą każdy fan elektronicznej rozrywki powinien pamiętać, nieważne czy jest #teamxbox, czy #teamplaystation albo #teamnintendo (anybody?). To wtedy założyciel Microsoftu, Bill Gates, wraz z Dwayne’em „The Rockiem” Johnsonem po raz pierwszy pokazali światu nowy wymiar gier wideo. Przewińmy o 20 lat i o to mamy nowe gadżety z okazji wybicia pamiętnej daty. Bodaj najbardziej charakterystyczną rzeczą są buty stworzone dla Xbox’a przez Adidasa.

Na oficjalnym blogu Xbox, firma zaprezentowała efekt współpracy ze znaną marką odzieżową. Klasyczne sportowe buty mają półprzezroczystą podeszwę i są w kolorze miętowej zieleni. Na froncie języka znajdziemy ponadto logo Xbox. Nie wiem czemu, ale ja po prostu nie dostrzegam ich „piękna”. Być może za bardzo kojarzą mi się z kolorem ścian, gdy byłem dzieckiem. A może to po prostu kwestia ich niepraktyczności – tak jaskrawe kolory po dwóch „użyciach” zaczną wyglądać jak stara, zmoczona trawa. Co ciekawe, całość wzorowana jest na limitowanej wersji pierwszej konsoli Microsoftu, która ukazała się na premierę Halo: Combat Evolved.

Jednak to nie wszystko! Firma przygotowała specjalny zwiastun nowej kolaboracji marek, który… jest naprawdę świetny. Pomysłowe wykonanie od razu gwarantuje nam nostalgiczną podróż do młodzieńczych lat, gdy królowali „skejci”, deski, hip-hop, pierwsze konsole (i gry na nie, jak właśnie Halo: CE) i ogólna fascynacja kulturą Zachodu. Te piękne czasy, gdy wszystko wydawało się nieco prostsze. I nagle widzimy nowe buty Adidasa. Ugh.

Na szczęście (?) pokazanych tu butów nie będziemy mogli kupić, a co najwyżej wygrać. To jednak nie koniec, bo firma już teraz zapowiedziała, że w niedługim czasie powinniśmy spodziewać się kolejnych efektów współpracy z Adidasem.