DOOM: The Dark Ages na premierowym zwiastunie. Pierwsze recenzje

Już za raptem kilka dni – 15 maja 2025 roku – na rynku zadebiutuje najnowsza i zarazem szósta główna odsłona kultowego cyklu pierwszoosobowych strzelanek od studia id Software. DOOM: The Dark Ages to prequel gry DOOM z 2016 roku i zarazem DOOM Eternal z 2020 roku. Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery w sieci pojawił się nowy zwiastun, a liczne serwisy branżowe opublikowały swoje pierwsze recenzje.

DOOM: The Dark Ages. Premierowy zwiastun i pierwsze recenzje

Zacznijmy od tego, co większość graczy zainteresuje najbardziej. Pierwsze recenzje wyraźnie wskazują, że mamy tutaj do czynienia z solidnym tytułem, który powinien zadowolić fanów marki. W serwisie Metacritic wersja na komputery osobiste posiada aktualnie średnią wynoszącą 85 punktów na sto. Uzyskano ją z 52 recenzji krytyków. Średnie ocen gry na pozostałych platformach niewiele się różnią. W przypadku konsol PlayStation 5 jest to wynik 84/100, a w przypadku Xboksów Series X/S średnia wynosi 86/100.

W wielu recenzjach stwierdzono, iż The Dark Ages to naprawdę mocny kandydat to tytułu Gry roku. Najnowsza odsłona dostarcza intensywną rozgrywkę z zachwycającą oprawą graficzną oraz świetnym podkładem muzycznym. Co do nowego arsenału broni, a w szczególności unikalnego narzędzia zbrodni stanowiącego połączenie tarczy z piłą mechaniczną – większość dziennikarzy stawia tutaj zdecydowany plus.

Co więc poszło niekoniecznie tak, jak byśmy tego chcieli? Cóż, w niektórych przypadkach możemy zauważyć nieco bardziej krytyczne spojrzenie w kierunku fabuły, która mogłaby być bardziej rozbudowana. I choć wielu graczy rzeczywiście może to przeszkadzać, tak w serii DOOM fabuła zawsze była nieco odsunięta od pierwszego planu. Na nim znajduje się bowiem walka z hordami przeciwników.

The Dark Ages zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

