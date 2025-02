Wyprzedaż w PlayStation Store. Gry na PS4 i PS5 do 50 złotych

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o świetnych promocjach na gry PlayStation na PC. W ramach oferty możecie zgarnąć chociażby The Last of Us: Part I za niecałe 100 złotych, czy też legendarne God of War za raptem 6 dyszek! To jednak nie koniec dobrego. W internetowym sklepie PlayStation Store wystartowała w międzyczasie nowa wyprzedaż pod nazwą Rozszerzona rozgrywka. Postanowiliśmy dla Was przyjrzeć się ofertom i wybrać najlepsze z nich, skupiając się przy tym, aby kwota nie przekraczała 50 złotych.

Wyprzedaż w PlayStation Store. Tanie gry PS4 i PS5 do 50 złotych

Z powyższego zestawienia na pewno świetną ofertą jest Assassin’s Creed: Origins, które możecie zgarnąć za niecałe 45 złotych, podczas gdy normalna cena wynosi 299 złotych. Warto też przyjrzeć się Metro Exodus oraz Wolfenstein II: The New Colossus w edycji Deluxe. Poniżej zamieszczamy kilka ofert za ponad 50 złotych.

Pozostałe oferty w PS Store na PS4 i PS5

Źródło: PSU