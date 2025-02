Gigantyczne promocje na najlepsze gry PlayStation na PC. Ghost of Tsushima, The Last of Us i inne taniej

Kiedyś były te smutne czasy, gdy gracze na PC mogli jedynie z zazdrością patrzeć na sukcesy tak wielkich marek jak The Last of Us czy God of War. Dziś granica się zatarła, bo Sony ochoczo wydaje swoje tytuły na komputery osobiste, choć z dużą obsuwą. Plus jest taki, że w wydaniu na PC możecie kupić je sporo taniej.

Gry PlayStation na PC – 5 tytułów w sporej promocji:

Nie są to oczywiście wszystkie gry first-party PlayStation Studios wydane na PC, ale właśnie te możecie kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze. Istnieje szansa, że któraś z nich znajduje się na Waszej liście gier do nadrobienia. Jeśli tak, to jest ku temu idealna okazja. A co, gdy nie wiecie, na którą grę zwrócić uwagę?

Z chęcią pomogę! Ghost of Tsushima przemówi przede wszystkim do fanów dobrych historii osadzonych w bogatych, otwartych światach. Samurajska opowieść oferuje mnóstwo godzin zabawy, z wieloma możliwościami (skradanie się, frontalna walka i tak dalej). The Last of Us Part I to remake jednej z najlepszych gier PlayStation w historii. Pozycja obowiązkowa dla fanów serialu, ale też postapokaliptycznych, chwytających za serce scenariuszy. Marvel’s Spider Man to chyba sprawa oczywista – fani Marvela nie mogą przejść obojętnie.

Jest też Returnal, powszechnie uwielbiane, choć cieszące się nieco mniejszą estymą od innych tytułów na liście. Mówimy o dynamicznych roguelike’u AAA, dla tych, których nie zraża przegrywanie i zaczynanie wszystkiego od nowa. Polecam również dla fanów horrorów i opowieści science-fiction. Na deser pozostaje God of War – tytuł idealny dla tych, którzy oczekują dorosłej fabuły, lubią nordycką mitologię i chcą brutalnie szarżować na wrogów.

Źródło: Opracowanie własne