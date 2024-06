Świetne oferty na mnóstwo gier, w tym duże hity AAA. Wielka wyprzedaż trwa

W Instant-Gaming zaoszczędzić można na wiele sposobów, ale wyprzedaż El Dorado to szczególna okazja. Już ze względu na samą nazwę gracze mogą liczyć na sporo atrakcyjnych ofert, dzięki którym poczują się tak, jakby znaleźli skarb. Może nie są to tony złota, ale coś równie przyjemnego – mnóstwo gier w niższych cenach. Z tej okazji wybraliśmy najciekawsze pozycje w promocji, ale oczywiście można też przejrzeć katalog samodzielnie. Polecam jednak sprawdzenie wybranych ofert. Znajdziecie wśród nich najnowsze hity AAA, a także cenione gry indie czy spore obniżki na nieco starsze tytuły.

El Dorado Summer Sale 2024 trwa do 23 czerwca 2024 roku. Nie zostało więc wiele czasu, ale nie trzeba się tym przejmować. Nadal wyłowicie sporo atrakcyjnych ofert. Aby byłoby je łatwiej przeglądać, uporządkowaliśmy 20 gier w poniższej tabeli. Są tam informacje o poprzedniej cenie, promocyjnej oraz odnośniki, z których należy skorzystać, aby cieszyć się nową grą w bibliotece w niższej cenie. Co ciekawe, większość ofert dotyczy kodów na gry w wersji Steam.

Wyprzedaż gier El Dorado – wybrane oferty:

Na co warto szczególnie zwrócić uwagę?

W trakcie akcji, jak zresztą sami widzicie, przeceniono wiele gier, w tym sporo tytułów, które ukazały się na rynku stosunkowo niedawno. Może od tego dobrobytu pomieszać się w głowie, dlatego wybrałem pięć gier, które po prostu zasługują na ogranie. I to nawet niezależnie od ceny, ale patrząc na skalę promocji, szkoda byłoby stracić okazję, aby je nadrobić.

Jeden z największych hitów Steam w ostatnim czasie, a także genialne dzieło polskiego solo dewelopera (ze wsparciem, rzecz jasna, także innych twórców) to chyba jedna z najlepszych strategii ostatnich lat. Trafiamy do średniowiecza, wcielając się w “pana na włościach”, który musi rozwijać i zarządzać własną osadą. Strategiczne myślenie to jedno, ale tu liczy się także zmysł taktyczny (choćby do walk) czy możliwość przewidywania przyszłości – wszak warunki i realia zmieniają się tu nieustannie.

Elden Ring na dniach otrzyma wielce oczekiwane DLC, które zostało przyjęte przez krytyków skrajnie pozytywnie. Shadow of the Erdtree znacząco rozwinie grę, która i tak jest absurdalnie wręcz gigantyczna. Dlatego też warto zaopatrzyć się w Elden Ring – to po prostu jeden z najlepszych RPG-ów ostatnich lat. Wielu graczy może martwić się wysokim poziomem trudności, ale ze względu na wyjątkową otwartość, bez problemu da się niejako “dostosować” rozgrywkę pod siebie, aby nie było trzeba męczyć się z tym jednym bossem przez dwie godziny. A nawet jeśli… to przecież w tym jest magia gier From Software.

Kompletna edycja polskiego hitu od CD Projekt RED to nie tylko dopieszczona wersja gry, która wcale nie miała lekko, ale też wyjątkowo udane fabularne rozszerzenie Widmo wolności. Sam CP77 jest i tak wart każdych pieniędzy – po aktualizacjach i poprawkach to wielki osiągnięcie w dziedzinie opowiadania historii i kreowania postaci. Z kolei dodatek zagwarantuje Wam świetny klimat, a także wybory, które miejscami potrafią przyćmić nawet te z pełnej wersji gry. Jeśli ze względu na kontrowersje jeszcze nie graliście, to lepszego momentu na wsiąknięcie w ten świat nie znajdziecie. Murowane dziesiątki godzin fantastycznej zabawy, z możliwością kompletnego zanurzenia się w pieczołowicie wykreowany świat.

Jeśli jesteście fanami mordobicia, lepszej opcji obecnie nie znajdziecie, bo wielki powrót serii Tekken po latach to nie tylko po prostu świetna gra, ale i znaczące ulepszenia względem poprzednich części. Ponadto to znów niemal “dwie gry”, bo otrzymujecie dostęp do dość długiego i pełnego przerywników filmowych oraz zwrotów akcji trybu dla pojedynczego gracza, oraz do komponentu multiplayer. Ten sam w sam sobie jest w stanie zagwarantować Wam dziesiątki (jeśli nie więcej!) godzin zabawy, w towarzystwie innych graczy przez sieć. Ponadto tytuł jest cały czas wspierany, więc możecie również liczyć na regularne nowości.

Jedna z największych nowości na liście stanowi niemal wzorowy dowód na to, że da się zrobić atrakcyjne gry z otwartym światem, oferujące mnóstwo aktywności, które nie będą męczyły użytkownika. Sama fabuła zasługuje na oklaski, bo łączy ze sobą klasykę filmową Akiry Kurosawy z autorską opowieścią o zemście i chęci odparcia mongolskich najeźdźców. Do tego dostajecie też tryb Legends, czyli kooperacyjną przygodę dla kilku graczy, która znacząco przedłuża żywotność produkcji. Jakby tego było mało, GoT na PC jest po prostu jednym z najlepszych portów Sony, dopieszczonym w każdym calu, bez problemu działający na odpowiednich specyfikacjach, utrzymując niemal wzorową oprawę wizualną przy zachowaniu stałej liczby klatek na sekundę.