Ważna zmiana w świecie WoW-a. Blizzard pozbywa się imion deweloperów z gry

Blizzard wprowadza zmiany do świata World of Warcraft. Firma zdecydowała się na usunięcie imion postaci nawiązujących do deweloperów.

Jakiś czas temu Blizzard zapowiedział, że zmieni swoje podejście do nazywania postaci w grach wideo. Studio robi to w odpowiedzi na niedawne kontrowersje i oskarżenia mówiące między innymi o toksycznych warunkach pracy w zespole.

Pierwsze skutki widzimy w Overwatch, a kolejne zmiany zmierzają do WoW-a. Aktualizacja 9.1.5 wprowadzi pewne modyfikacja do świata gry.

Zawiera on (patch 9.1.5 – red. ) również aktualizacje mające na celu poprawę środowiska gry dla naszej społeczności, w tym dodatkowe zmiany w niektórych treściach, aby lepiej odzwierciedlały nasze wspólne wartości, lepszą widoczność wpływu waszych zgłoszeń nękania w grze oraz poważniejsze kary dla osób zaangażowanych w destrukcyjne zachowanie. – czytamy w opisie nowej aktualizacji World of Warcraft

Choć wzmianka o zmianie imion postaci nie pojawia się w opisie patcha, serwis PC Gamer otrzymał potwierdzenie poprawek bezpośrednio od Blizzard. Na ten moment z gry znikną nawiązania do trzech deweloperów. Chodzi o nazwiska McCree, Barriga oraz LeCraft. W efekcie zmian nazw doczeka się kilka postaci oraz jedno z miast. To najpewniej dopiero początek zmian w grach Blizzard.