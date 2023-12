World of Tanks to popularna gra MMO, w której przejmujemy stery potężnych, opancerzonych pojazdów. Co ciekawe, właśnie teraz jest idealny czas na to, aby rozpocząć rozgrywkę, lub do niej powrócić. Poza nowymi aktualizacjami w grze trwa specjalne wydarzenie świąteczne. Jego głównym bohaterem jest sam Vinnie Jones, były aktor, piłkarz i prawa ręka św. Mikołaja.

Spis treści:

World of Tanks, czyli MMO z czołgami

World of Tanks to wyjątkowa darmowa gra MMO, w której zasiadamy za sterami czołgu. Oficjalna data premiery produkcji, za którą odpowiada studio Wargaming, miała miejsce 12 sierpnia 2010 roku. Chociaż od tego czasu minęło sporo czasu, to tytuł nadal cieszy się dużą popularnością. Gra doczekała się nie tylko portów na najnowsze generacje konsol, ale również wielu usprawnień czy rozbudowania zawartości.

Właściwa rozgrywka odbywa się na polu bitwy i jest obserwowana z perspektywy trzecioosobowej. Gracz przejmuje stery jednego z wybranych czołgów, a jego zadaniem jest pokonanie przeciwników. W tym celu przyda się nie tylko odpowiednia maszyna, ale również taktyka i wiedza na temat słabych oraz silnych stron wrogich czołgów, jak i swojego własnego pojazdu. Rozgrywka w World of Tanks to jednak nie tylko same bitwy. Gra oferuje rozbudowane opcje do wyboru. Możemy skorzystać z potyczek online, rozegrać minikampanie czy zadania fabularne.

Dziś World of Tanks to nie tylko czołgi z okresu I czy II Wojny Światowej. W grze znajdziemy wiele historycznych maszyn, w tym również nieco nowsze modele wykorzystywane i produkowane m.in. w czasie tzw. Zimnej Wojny. Maszyn jest ponad 600, pogrupowano je na różne kategorie, w tym kraje pochodzenia — jest ich 11.

World of Tanks w 2023 roku? Teraz jest najlepsza okazja

Jeżeli myśleliście nad rozpoczęciem gry w World of Tanks, to obecnie jest ku temu idealny czas. To za sprawą specjalnego wydarzenia w grze, które wystartowało 1 grudnia. Operacje Świąteczne 2024 to wydarzenie, którego główną twarzą stał się sam Vinnie Jones – znany aktor, piłkarz, a od niedawna również i przekomiczny dowódca operacji pancernych. Z okazji trwającego wydarzenia gracze mogą liczyć na wiele nowości, w tym możliwośc zdobycia specjalnych przedmiotów i nie tylko.

Vinnie Jones stał się nie tylko twarzą Operacji Świątecznych, ale można go również spotkać w samej grze. Walijczyka znajdziemy m.in. w garażu, gdzie otrzymamy od niego 28 specjalnych misji i 20 wyzwań. Bohatera można zrekrutować, dzięki czemu pojawi się na polu bitwy, a jego charakterystyczny głos i poczucie humoru urozmaicą nam rozgrywkę. Co można zdobyć podczas specjalnego wydarzenia w World of Tanks? To między innymi:

Nowe przedmioty

Emblematy

Skórki

Specjalne napisy

Inne elementy wydarzenia

Do gry powraca również świąteczny garaż, specjalne miasteczko znane z poprzednich edycji, jarmark i ozdoby. Pamiętajcie również, aby zadbać o świąteczną atmosferę, która ma aż 10 poziomów. Ulepszycie ją przy pomocy specjalnych zasobów – kryształu górskiego i czystego szmaragdu. Podczas Operacji Świątecznych nie brakuje również specjalnych skórek i unikatowych przedmiotów do zdobycia. Święta w World of Tanks jeszcze nigdy nie były aż tak klimatyczne! Zabawa potra do 8 stycznia 2024 roku.

Operacje Świąteczne w World of Tanks

Regularne aktualizacje i wydarzenia losowe

Mimo swojego wieku, World of Tanks nadal potrafi zaskakiwać i zapewniać graczom nowych wrażeń. Te są związane zarówno z wydarzeniami sezonowymi, losowymi, jak i częstymi aktualizacjami. Twórcy gry nieustannie pracują nad tym, aby poprawiać swoją produkcję. Wystarczy rzucić okiem na dziennik aktualizajci aby przekonać się, jak potężne wsparcie otrzymuje ta produkcja.

Tylko w 2023 roku gra otrzymała aż 6 dużych aktualizacji. Te poprawiały nie tylko techniczny aspekt produkcji, ale również dodawały wiele nowej zawartości. Przykładowo w styczniu pojawiła się nowa linia chińskich czołgów z systemem dopalaczy odrzutowych, luty przyniósł m.in. nowe mapy, a we wrześniu dodano nowe brytyjskie czołgi średnie, WoT Plus czy sezon XII Przepustki Bitewnej. World of Tanks cały czas żyje i rozwija się, co jest możliwe dzięki deweloperom i milionom aktywnych graczy.

Jak założyć konto w World of Tanks?

Warto pamiętać, że World of Tanks to darmowa gra online. Nie musimy kupować jej w formie fizycznej czy w sklepie cyfrowym. W pierwszej kolejności należy założyć konto na stronie gry. Sama procedura zakładania konta jest prosta. Nie musimy wypełniać wielu pól, tak naprawdę potrzebujemy tylko podstawowych danych.

W pierwszej kolejności podajemy swój adres email, następnie wybieramy nazwę gracza i dwukrotnie wprowadzamy wybrane przez nas hasło. Na adres email przyjdzie link weryfikacyjny, a my będziemy mogli się zalogować. Co ważne, podczas rejestracji możemy wykorzystać inne aktywne już konto, które posiadamy — połączymy je z grą. Do wyboru mamy:

Amazon

Facebook

Google

Twitch

Założenie darmowego konta jest niezbędne do rozpoczęcia gry.

Na jakiej platformie grać w WoT?

Pierwotna premiera gry o czołgach miała miejsce w 2010 roku jedynie na PC. Duża popularność tytułu sprawiła, że twórcy zdecydowali się na przeniesienie tytułu również na wykorzystywane wówczas konsole. Po latach mamy zatem do czynienia z grą, która wyszła na aż trzech generacjach sprzętu. Obecnie w World of Tanks zagramy na:

PC

PS3

Xbox 360

PS4

Xbox One

PS5

Xbox Series X|S

Warto zauważyć, że gra na najnowszą generację konsol została odpowiednio dostosowana do mocnej specyfikacji konsol. Tytuł posiada obsługę rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę, jak również obsługuje tryb HDR. Co ciekawe, w WoT zagramy również w innej, specyficznej formie — mowa o odsłonie Blitz. Gra jest w tym wypadku dostępna również na smartfony (Android i iOS).

Jak rozpocząć rozgrywkę w World of Tanks?

Pierwszy kontakt z grą może być trudny. Po uruchomieniu gry naszym oczom ukaże się rozbudowane menu, w którym znajdziemy całą masę informacji i różnorodnych opcji. To przytłaczające, jednak na początku nie musimy się przejmować wszystkimi zakładkami. Najważniejszą informacją jest to, że gra od początku pozwoli nam na przejście samouczka. Po opanowaniu podstaw sterowania czołgiem będziemy mogli wziąć udział w krótkiej misji polegającej na likwidowaniu czołgów wroga.

Gdy uzyskamy już możliwość właściwej gry, powinniśmy skupić się na podstawowych, czyli losowych bitwach. Dzięki nim dobrze opanujemy podstawy sterowania i zobaczymy, jak rozgrywka wygląda w praktyce. Zdobędziemy cenne doświadczenie, odblokujemy dodatkowe pojazdy i inne opcje. Te są przydatne w dalszych etapach gry.

Naszym głównym zadaniem będzie odblokowywanie nowych czołgów i wykonywanie dostępnych misji. To w gruncie rzeczy tyle, choć należy również pamiętać o werbowaniu i szkoleniu załogi. To postaci, którymi obsadzimy dane czołgi. Ich poziom doświadczenia i umiejętności wpływają na to, jak skuteczna będzie nasza maszyna. Każdy czołg potrzebuje wyszkolonego dowódcy.

O co chodzi w World of Tanks?

Gra od samego początku zasypuje nas informacjami i zakładkami, jednak jej cel jest całkiem prosty. Chodzi o to, żeby odblokowywać kolejne czołgi i rozwijać swój poziom. W rzeczy samej, aby tego dokonać, należy wyruszyć na pole bitwy i pokonywać przeciwników. Mowa jednak o rozbudowanej grze MMO, dlatego do naszej dyspozycji oddano wiele trybów rozgrywki — a nie tylko losowe bitwy. Jakie tryby gry ma WoT?

Bitwa losowa — dwie drużyny, wzajemna walka i kilka wariacji

Bitwa specjalna — rozgrywka dla klanów

Twierdza: Bitwy — walka dwóch drużyn o surowce

Bitwa rankingowa — dla zaawansowanych graczy

Ekspedycja — specjalne tryby ograniczone czasowo i z różnymi zadaniami

Trening — tryb bez zdobywania punktów i innych benefitów

Wymienione tryby gry są często wzbogacane o wydarzenia sezonowe, a także nowe mapy i areny zmagań. Rozgrywka jest dzięki temu różnorodna, choć jej cel pozostaje ten sam — pokonać przeciwnika na polu bitwy.

Jak zdobyć lepsze czołgi w World of Tanks?

Oczywistą poradą jest ta o stawaniu się lepszym graczem. Pokonywanie przeciwników i wygrywanie meczów pozwoli nam szybciej ulepszyć czołg i wejść na wyższy poziom. To jednak jest oczywiste, a co gdy zagłębimy się w szczegóły? Jest kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, aby zdobyć lepsze czołgi w grze.

Przede wszystkim należy zaakceptować porażki. Te zdarzają się i będą się nam przytrafiać na każdym poziomie. Ważne, aby wyciągać z nich wnioski i uczyć się nowych taktyk, jak również poznawać słabe punkty poszczególnych maszyn. Jeżeli wiemy, że dany czołg posiada świetny pancerz z boku, to nie atakujmy go z tej strony.

Na początek warto zainteresować się czołgami średnimi. Pozwolą one relatywnie szybko odblokować nowe maszyny, dzięki którym zdobędziemy przewagę na polu bitwy. Ich obsługa jest całkiem prosta, dlatego są to świetne pojazdy do nauki gry. Punkty zdrowia pozwolą na przetrwanie kilku uderzeń, a do tego nie brakuje im również siły ognia.

Rodzaje czołgów w World of Tanks

W grze World of Tanks do naszej dyspozycji oddano łącznie 5 typów pojazdów – 3 rodzaje czołgów i 2 typy pojazdów dodatkowych. Odpowiedni wybór maszyny pozwoli nam osiągnąć sukces na polu bitwy. Jakie są pojazdy w World of Tanks?

Czołgi:

Lekkie — małe, zwinne i słabo uzbrojone. Ich celem jest oznaczanie wrogich pojazdów i zwiększanie pola widzenia

Średnie — skutecznie łączą parametry lekkich czołgów z większą siłą rażenia i opancerzeniem. Często charakteryzują się np. dobrym polem widzenia i prędkością

Ciężkie — potężne maszyny, które kroczą po polu bitwy wolno, ale mają mocny pancerz i bardzo dużą siłę rażenia

Dodatkowo:

Działa samobieżne — trudne w obsłudze, bardzo wolne i mało zwrotne. Charakteryzują się ogromną siłą rażenia i dużym zasięgiem, mogą uszkodzić nawet kilka maszyn jednocześnie

Niszczyciele czołgów — słaby pancerz nadrabiają dużą siłą rażenia. Mogą się skutecznie maskować, dzięki czemu sprawdzą się w polowaniu na konkretne pojazdy nieprzyjaciela

Jak widać im bardziej wyspecjalizowana maszyna, tym trudniejsza jest w obsłudze. O ile niszczyciel lub czołg lekki są niezbędne na polu bitwy, to początkujący gracz powinien wybrać hybrydę. W tym wypadku świetną opcją okaże się czołg średni.

Zasoby i waluta premium w grze. Jak z niej korzystać?

Rozgrywanie meczów i bitew w World of Tanks pozwoli nam na zdobywanie cennych zasobów. Te są niezbędne do kupowania nowych czołgów, naprawiania maszyn, rozwijania ich czy szkolenia załogi i nie tylko. Jakie zasoby znajdziemy w grze?

Bitwy losowe Misje Specjalne tryby Wydarzenia Mapa globalna Sklep premium Doświadczenie TAK TAK TAK Kredyty TAK TAK TAK TAK TAK TAK Złoto TAK TAK TAK TAK Obligacje TAK TAK TAK TAK TAK

Do czego wykorzystamy poszczególne waluty?

Doświadczenie – badanie nowych modułów i usprawnień

– badanie nowych modułów i usprawnień Kredyty – kupowanie nowych elementów, modułów, wyposażenia, pojazdów

– kupowanie nowych elementów, modułów, wyposażenia, pojazdów Złoto – kupowanie konta premium, ulepszonych elementów i innych rzeczy, które są niedostępne za standardową walutę

– kupowanie konta premium, ulepszonych elementów i innych rzeczy, które są niedostępne za standardową walutę Obligacje – kupowanie rzadkich pojazdów, wyposażenia i dyrektyw

Najważniejsze porady na początek

Rozgrywkę w World of Tanks powinniśmy rozpocząć z odpowiednią dozą cierpliwości. Progres w grze przyjdzie nawet, jeżeli będzie okupiony odpowiednią liczbą porażek. Oto najważniejsze porady, które warto znać przed uruchomieniem produkcji:

Cierpliwość – porażki się zdarzają, a każda z nich jest dla nas cenną lekcją i doświadczeniem. Nikt nie zacznie od razu wygrywać. Warto rozpoczynać kolejne bitwy i sukcesywnie poprawiać swoje błędy. W ten sposób odblokujemy nowe czołgi, a rozgrywka stanie się jeszcze przyjemniejsza Odpowiedni wybór czołgów – to nie tak, że lekki czołg jest dla nowicjuszy, a ciężki dla weteranów. Na początku gra będzie sprawiała wrażenie trudnej, dlatego koniecznie zdecydujmy się na wszechstronny czołg, który wybaczy nam wiele błędów. Średni czołg jest dobrą opcją na start Szybki awans to konieczność – warto jak najszybciej zainwestować punkty, aby odblokować czołgi wyższych poziomów. Mówi się, że dopiero od 5. tieru rozpoczyna się właściwa zabawa i jest w tym wiele prawdy Ciągła nauka – punkty doświadczenia zdobędziemy na polu bitwy, ale prawdziwe doświadczenie pozyskamy jeszcze przed walką. Chodzi o rozumienie zasad działania poszczególnych czołgów, jak i poznawanie słabych oraz mocnych stron. To tyczy się nie tylko naszej maszyny, ale i pojazdów nieprzyjaciela Graj drużynowo – na polu bitwy nie jesteś sam. Korzystaj z tego, co mogą zaoferować towarzysze z drużyny. Ich lekkie czołgi odkryją przed nami mgłę wojny, a ciężkie maszyny przyjmą na siebie uderzenie wroga. Zwracaj uwagę na działania sojuszników i współpracuj z nimi

Ostatecznie World of Tanks to bardzo złozona gra, w której świetnie będą bawić się tak nowicjusze, jak i wprawieni gracze. Wystarczy odrobina cierpliwości i chęci do poznawania tajników gry, aby móc spędzić z tym tytułem wiele wspaniałych godzin.