World of Tanks i Blitz z darmowymi paczkami. Warhammer Skulls w pełni

Darmowe paczki do World of Tanks i Blitz – Warhammer Skulls trwa w najlepsze. Dwa zestawy do odebrania na Steamie, a to nie koniec niespodzianek dla fanów.

Fani Warhammera mają teraz prawdziwe święto. Z okazji festiwalu Warhammer Skulls 2025 na graczy czekają darmowe bonusy nie tylko w formie pełnych gier, ale też pakietów w popularnych produkcjach sieciowych. W ofercie Steama znajdziemy obecnie dwie darmowe paczki – jedną do World of Tanks Blitz, drugą do World of Tanks.

Warhammerowa ofensywa w WoT i Blitz

Pierwszy zestaw, Warhammer Skulls Free Pack, dostępny jest dla graczy World of Tanks Blitz. W środku znajdziemy unikalny awatar, tło profilu i zestaw boosterów, dzięki którym łatwiej będzie zgarniać kolejne nagrody w bitwach. To stylowy prezent dla tych, którzy lubią łączyć pancerne starcia z klimatem uniwersum Warhammera 40,000.

Drugi zestaw – Hues of Sanguine Pack – przygotowany został z kolei dla graczy klasycznego World of Tanks. W jego skład wchodzi ekskluzywny emblemat, styl 2D i rezerwy osobiste, wszystko utrzymane w kolorystyce Sanguine, która nawiązuje do jednej z frakcji Warhammera. Oba zestawy można dodać do konta za darmo, bez żadnych dodatkowych warunków.

To jednak tylko część większego wydarzenia. W ramach Warhammer Skulls gracze mogą również zgarnąć dwie pełne gry za darmo:

Jeśli więc jesteś fanem uniwersum i masz ochotę pograć lub przetestować coś nowego, to idealny moment, żeby dorzucić kilka tytułów do swojej biblioteki – i przy okazji przyozdobić czołgi w stylu Imperium. Dodatkowo czeka również specjalna paczka cyfrowych przedmiotów do odebrania.

