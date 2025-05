Wiemy, kiedy zadebiutuje nowy kinowy film Władca Pierścieni

Nowy Władca Pierścieni, czyli The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum trafi do kin w grudniu 2027 roku, a za kamerą stanie Andy Serkis – czyli filmowy Gollum we własnej osobie.

Fani Śródziemia mogą szykować się na powrót do mrocznych i tajemniczych zakątków uniwersum Tolkiena. Warner Bros. i New Line Cinema jakiś czas temu oficjalnie potwierdzili, że kolejny rozdział sagi będzie nosił tytuł The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Premierę zaplanowano na grudzień 2027 roku, co oznacza, że prace nad filmem ruszają na pełnych obrotach. Najciekawsza wiadomość? Reżyserem projektu został Andy Serkis – aktor, który stworzył niezapomnianą kreację Golluma w trylogii Petera Jacksona. Serkis nie tylko stanie za kamerą, ale też wróci do swojej roli.

Władca Pierścieni i polowanie na Golluma

Choć fabuła nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, tytuł zdradza całkiem sporo. Można się spodziewać historii rozgrywającej się między Hobbitem a Drużyną Pierścienia, gdy Gandalf i Aragorn próbują wytropić Golluma, by poznać prawdę o Jedynym Pierścieniu. To temat, o którym wspominano w filmach Jacksona, ale nigdy nie rozwinięto. Tym razem właśnie ten wątek stanie się osią główną nowej opowieści. W produkcję zaangażowany jest również Peter Jackson oraz jego współpracownicy – Fran Walsh i Philippa Boyens – co daje nadzieję, że klimat znany z oryginalnej trylogii zostanie zachowany.

Film ma być pierwszym z kilku planowanych projektów opartych na Władcy Pierścieni. Warner Bros. potwierdziło, że trwają prace nad większym uniwersum filmowym, ale nie chcą na siłę kopiować Marvela. Zamiast tego mają powstawać osobne historie, które niekoniecznie będą ze sobą powiązane fabularnie.

W ramach tych planów w produkcji znajdują się również inne ciekawe tytuły. Dostaniemy między innymi nową odsłonę Martwego Zła, a także nowy, wciąż owiany tajemnicą film M. Nighta Shyamalana. Obydwa, wedle źródeł Variety, mają trafić do kin w 2026 roku.

Źródło: Variety