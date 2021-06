Zapowiedziano WitcherCon. Wielkie święto Wiedźmina od CD Projektu i Netflixa już wkrótce!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Netflix oraz CD Projekt łączą siły i prezentują WitcherCon. Już niedługo odbędzie się wielkie święto dla fanów uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego.

Takich informacji w okolicach E3 kompletnie się nie spodziewaliśmy. CD Projekt i Netflix już niedługo zaprezentują nam wielki event skupiający się na uniwersum Wiedźmina. Zapowiedziano WitcherCon. Wydarzenie rozpocznie transmisja 9 lipca o godzinie 19:00, a zakończy drugi live stream 10 lipca o godzinie 3:00. Obie konferencje obejrzymy na kanałach YouTube oraz Twitch.tv CD Projektu i Netflixa.

Fani Geralta i spółki powinni stawić się na obu pokazach, bowiem atrakcji zdecydowanie nie zabraknie. Z pewnością najbardziej zainteresuje Was fakt, że na evencie zobaczymy nowości związane z filmowym, serialowym i najpewniej nawet growym wcieleniem wiedźmina. Póki co nie wiemy, o jakich zapowiedziach konkretnie mowa, ale zapewne ujrzymy pierwsze konkrety odnośnie drugiego sezonu serialu i innych projektów Wiedźmina. Spodziewałbym się też, że CD Projekt zaprezentuje grę mobilną Witcher: Monster Slayer i next-genową aktualizację do Dzikiego Gonu. Zabraknie jednak zapowiedzi nowej odsłony growego Wiedźmina.

Na zapowiedziach się oczywiście nie skończy. Twórcy gier i innych adaptacji przedstawią kulisy powstawania wybranych produkcji. Dodatkowo fani niezaznajomieni mocniej z uniwersum słynnych książek Andrzeja Sapkowskiego będą mogli lepiej poznać ten bogaty świat. Dodatkowo znajdzie się miejsce na panele dyskusyjne z twórcami i fanami.

Więcej konkretnych informacji poznamy już wkrótce. Pora naoliwić miecze, kupić spory zapas popcornu i przygotować się na święto marki Wiedźmin.