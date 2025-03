Na niezwykle popularnej platformie cyfrowej dystrybucji gier Steam dziennie pojawia się około 50 tytułów. Niektórzy deweloperzy udostępniają swoje produkcje całkowicie za darmo. Dzisiaj zaprezentujemy Wam siedem takich tytułów, które zadebiutowały w sklepie Valve w ciągu paru minionych dni. Nie są to oczywiście kolosy z ogromnym budżetem, ale prezentują się całkiem interesująco. Zapraszamy do zestawienia!

Nowe gry za darmo na Steam. 7 ciekawych tytułów

DuckStruck to strzelanka typu bullet hell. Stawimy w niej czoła niekończącym się falom zombie-kaczek, korzystając z różnorodnych broni i budując umocnienia. W sklepie możemy wymienić zdobyte Zombie Beans na wieżyczki, railguny, czy też inne przydatne przedmioty. Nie jesteśmy jednak w tym sami – wspomogą nas inne pomocnicze kaczki, w tym na przykład czarodziej, miotacz ognia czy mistrz elektryczności.

Endless Dungeon to z kolei gra akcji w klimacie fantasy, w której schodzimy do mrocznego labiryntu pełnego potworów i walczymy o przetrwanie. Eksplorujemy wąskie korytarze i zdobywamy coraz lepszą broń. Z każdym kolejnym poziomem przeciwnicy stają się coraz silniejsi, a zapasy coraz bardziej ograniczone. Kluczowe będzie szybkie reagowanie, umiejętne zarządzanie zasobami i walka do ostatniego tchu.

Happy Furry Restaurant to sympatyczna gra, w której zarządzamy własną restauracją w lesie zamieszkanym przez antropomorficzne zwierzęta. Gotujemy, serwujemy potrawy, dbamy o czystość lokalu, a także zatrudniamy zwierzęcych pracowników. Możemy zbierać składniki w otaczającym nas świecie i radzić sobie z trudnymi klientami – niektórzy będą potrzebować dodatkowej zachęty, by opuścić lokal w dobrym humorze. Gdy restauracja zyska popularność, pojawią się też jednak zagrożenia.

Jeśli chodzi o pozostałe tytuły, In The Foundations to psychologiczny horror narracyjny z 7 różnymi zakończeniami. Legends of Elysium to coś dla fanów kolekcjonerskich gier karcianych oraz planszówek. MementoMori oferuje automatyczne walki dla tych, którzy lubią od czasu do czasu coś poklikać, a The Gallery oferuje sporo tajemniczych zagadek w muzeum sztuki.

Źródło: Steam