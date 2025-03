Informowaliśmy Was już dzisiaj o nowych ofertach dnia na platformie Valve. Jak zawsze, nie są to jednak jedyne okazje, z których możecie aktualnie skorzystać. Równocześnie trwa bowiem Festiwal budowania miast i symulatorów kolonii. W ramach wydarzenia przeceniono produkcje z tytułowymi motywami przewodnimi. W niższych cenach znajdziemy więc między innymi Dwarf Fortress, Farthest Frontier, Frostpunk 2, The Wandering Village, czy też Against the Storm. Poniżej możecie znaleźć zestawienie wybranych ofert.

Tanie gry na PC – wyprzedaż gier na Steam

W co warto zagrać?

Jeśli miałbym wybrać trzy produkcje warte ogrania z powyższej listy, wybrałbym Cataclismo, Oxygen Not Included oraz The Wandering Village. Sporo pozostałych tytułów to znacznie popularniejsze gry, których przedstawiać raczej nie trzeba. Chodzi między innymi o Against the Storm, Cities: Skylines, czy też Frostpunk 2, HUMANKIND lub Medieval Dynasty. Warto skupić się na mniejszych produkcjach, jeśli pozostałe ograliście.

Cataclismo to akurat świeżynka w tym zestawieniu. Gra zadebiutowała na rynku 20 marca, więc niecały tydzień temu. Jest to strategia czasu rzeczywistego z elementami tower defense. Przenosimy się w niej do ponurego fantastycznego świata, który pokryła tajemnicza mgła. Wychodzą z niej wszelkiego rodzaju potwory stanowiące spore zagrożenie. Naszym zadaniem jest zarządzać miastem z ostatnimi ocalałymi.

Oxygen Not Included to dwuwymiarowa symulacja w klimatach science fiction. Zadaniem gracza jest rozwój kosmicznej kolonii. Rozbudowujemy kolejne pomieszczenia, a także zajmujemy się równocześnie naszymi kolonistami, przydzielając każdemu odpowiednie obowiązki. Skupić musimy się przede wszystkim na zapewnieniu tytułowego tlenu, który rozprowadzamy po całym terenie kolonii.

I na koniec mamy The Wandering Village. Jest to strategia ekonomiczna w klimacie fantasy, w której po osiedleniu się na grzebiecie gigantycznego stwora o imieniu Onbu musimy rozwijać bazę jako grupa osadników. Światu zagrażają bowiem rośliny produkujące śmiertelne zarodniki. Te jednak mają spore problemy z dotarciem na grzbiet Onbu, dzięki czemu mamy więcej czasu na przystosowanie się do warunków.

Źródło: Valve