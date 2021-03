PeCetowcy dostaną ciekawą funkcję znaną z Xbox Series

Microsoft testuje funkcję znaną z Xbox Series w systemie Windows. Auto HDR zdaje egzamin na konsolach i zmierza w kierunku PeCetów.

Gigant z Redmond rozwija wszystkie swoje platformy do grania. Xboxy otrzymują nowe aktualizacje i ciekawe funkcje, a przy okazji Windows 10 również zyskuje nowości dla graczy.

Auto HDR z Xbox Series pojawi się w Windowsie

Microsoft ogłosił, że trwają testy funkcji Auto HDR w systemie Windows 10. Znamy ją z nowych Xboxów, gdzie często trafia do starszych produkcji wspieranych w ramach wstecznej kompatybilności. Na ten moment firma planuje wprowadzić ją do około 1000 produkcji, co znacznie je upiększy. Efekt końcowy zagwarantuje nam bardziej realne i przede wszystkim ładniejsze doświadczenie rozgrywki. Oczywiście do wykorzystania tego ulepszenia potrzebujemy odpowiedniego ekranu.

HDR i Auto HDR nie polegają jedynie na zwiększeniu jasności, ale na uwydatnieniu szczegółów sceny poprzez wykorzystanie zwiększonego zakresu: przyciemnienie cieni i rozjaśnienie świateł. – czytamy we wpisie Microsoftu

Auto HDR automatycznie dostosuje wyświetlany obraz i go ulepszy. Póki co potwierdzono, że Auto HDR zadziała w grach obsługujących DirectX 11 i 12. Oczywiście jeśli ich twórcy nie zadbali o własne rozwiązanie tego typu. Natywna opcja od deweloperów najczęściej będzie lepsza od automatycznego HDR.

Funkcję uruchomimy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu systemu Windows. Po jednym kliknięciu nie musimy robić nic więcej i nasz system sam dostosuje wszystkie parametry.

Na ten moment funkcja znajduje się w fazie testów i jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie trafi do wszystkich użytkowników Windows 10. Jeśli chcecie przetestować Auto HDR już teraz, to możecie zapisać się do programu Windows Insider w tym miejscu.

Xbox Series dzielą się funkcjami z Windowsem – to dobry znak

Rozwój gamingowych platform Microsoftu bardzo mnie cieszy. Firma ponownie pokazuje, że chce zunifikować swoje usługi i jednocześnie oferować podobne doświadczenie niezależnie od tego czy gramy na PC, czy na Xboxie. Dla niektórych graczy może być to problemem, ale w gruncie rzeczy wszyscy na tym zyskamy.

Auto HDR to tylko jedna z wielu ciekawych nowości, które mogą trafić na komputery z Windowsem. Chętnie zobaczyłbym Quick Resume na swoim PeCecie choć zdaję sobie sprawę z tego, że taką ciekawostkę da się sensownie zaimplementować tylko w zamkniętym środowisku jak konsole. Niemniej możemy być pewni, że Microsoft jeszcze nieraz uraczy nas ciekawymi funkcjami, które zobaczymy tylko na Xboxach i komputerach z systemem Windows.

Przykład działania AutoHDR w Gears 5

Źródło: Microsoft

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.