Masz Windowsa 11 i procesor AMD? Nie mam dobrych wieści

Windows 11 miał być „najlepszym systemem do gier”. Niestety, jest zupełnie odwrotnie. Nowy system powoduje, że procesory AMD gorzej radzą sobie w niektórych grach.

Ach, Microsoft… Miało być tak pięknie, a wyszło… no, w zasadzie to w ogóle nie wyszło. Kolejne problemy trapią Windowsa 11.

Windows 11 nie taki dobry dla gier?

Z okazji dnia premiery nowego systemu operacyjnego od Microsoftu przytaczaliśmy słowa dyrektora ds. produktów Panosa Panya, który uznał, że nowy software „jest wręcz stworzony dla graczy”. Teraz gryzę się w język, bo okazało się coś zupełnie odwrotnego.

AMD na swojej oficjalnej stronie wystosowało komunikat ostrzegający użytkowników Win11 wyposażonych w procesory firmy. Okazuje się, że system nie radzi sobie dobrze z chipami AMD, więc te notują zauważalne spadki płynności. W efekcie gry zwalniają o 3-5%, a nawet 10-15% w przypadku „gier esportowych”. Ale co to znaczy?

Niestety, AMD nie zdecydowało się dokładnie wyjaśnić, o jakie gry konkretnie chodzi. Do „gier esportowych” można zaliczyć m.in. Counter-Strike: Global Offensive, LoL czy DOTA 2. Zgadujemy więc, że chodzi tu o tytuły mało wymagające graficznie, ale za to nieco bardziej obciążające procesory. Producent chipów wyjaśnia, że problem dotyczy tych urządzeń, które wspierają system Windows, czyli… no, zdecydowanej większości.

AMD informuje o dwóch problemach. Pierwszym jest ogromny wzrost opóźnień pamięci podręcznej L3. Powoduje to drastyczne spadki płynności w grach. Drugi dotyczy technologii „preferowania rdzeni”, przez co system może źle przydzielać zadania do konkretnych rdzeni. „Wpływ na wydajność może być bardziej zauważalny w >8-rdzeniowych procesorach o TDP powyżej 65W” – wyjaśnia AMD w swoim poście na blogu.

Dobrą wiadomością jest to, że zarówno Microsoft, jak i AMD zdają sobie sprawę z problemu. Gigant z Redmond już teraz zobowiązał się do opracowania łatki mającej zażegnać chwilowy kryzys, ale jako wstępną datę jej wypuszczenia podano na razie „październik”. Przypomnijmy, że Win11 może też zwalniać prędkość łącza w przypadku technologii Intela.