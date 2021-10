Poważny bug w Windows 11 może szczególnie irytować graczy

Ledwo co zadebiutował, a już sprawia problemy! Microsoft potwierdza, że Windows 11 ma buga, który powoduje drastycznie zwolnienie prędkości łącza internetowego. Dotyczy on urządzeń wyposażonych w software Intel Killer.

Microsoft bardzo chciałby, aby jak najwięcej osób z Win10 zdecydowało się na darmową aktualizację do Win11. Niestety, w premierowej wersji oprogramowania zdarzają się dość istotne błędy.

Windows 11 z bugiem, który zwalnia prędkość łącza

Microsoft opisał na swoim blogu niedawno odkrytego buga. Okazuje się, że dotyczy on konfliktów z urządzeniami wyposażonymi w software Intel Killer i protokołów UDP.

UDP (User Datagram Protocol) to jeden z dwóch głównych rodzajów protokołów (jest jeszcze TCP) wykorzystywanych w połączeniach internetowych. UDP odpowiada właśnie za obsługiwanie serwerów gier, ale też np. streaming. TCP zazwyczaj umożliwia nam przeglądanie internetu czy oglądanie filmików na YouTube. Nic dziwnego, że nowy błąd tak mocno może irytować graczy.

Jeżeli problem wystąpi, gracze (i nie tylko oni, rzecz jasna) mogą zauważyć wyraźne zwolnienie prędkości łącza internetowego. A zresztą, oddajmy głos Microsoftowi:

Wykryto problemy ze zgodnością między niektórymi programami sieciowymi Intel „Killer” a systemem Windows 11. Urządzenia z oprogramowaniem, którego dotyczy problem, mogą w określonych warunkach odrzucać pakiety protokołu UDP (User Datagram Protocol). Stwarza to problemy z wydajnością dla protokołów opartych na UDP. Na przykład niektóre witryny mogą ładować się wolniej na urządzeniach, których dotyczy problem, a filmy w niektórych rozdzielczościach są przesyłane strumieniowo wolniej. Rozwiązania VPN oparte na UDP również mogą być wolniejsze. Tłumaczy komunikat Microsoftu

Jeżeli mamy sprzęt wyposażony w Intel Killer, lepiej chwilowo zaczekać z aktualizacją systemu. Jak to sprawdzić? To proste – należy przejść do menadżera urządzeń i odnaleźć karty sieciowe, szczególnie te z dopiskiem „Killer”, np. Killer E3000. Microsoft zapowiedział, że stara się jak najszybciej naprawić błąd.