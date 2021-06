Windows 11 za darmo. Pobierzemy już pod koniec roku

Microsoft oficjalnie zapowiedział następcę miłościwie panującego Windowsa 10. Dobrą informacją jest, że osoby, które działają na obecnej wersji systemu, otrzymają aktualizację do Windows 11 za darmo.

Microsoft zaprezentował kolejną wersję swojego OS. Dowiedzieliśmy się, że Jedenastka będzie darmowa dla posiadaczy Windows 10. Osoby, które korzystają z aktualnej wersji Okienek, pobiorą najnowszą w ramach bezpłatnej aktualizacji. Update ma zostać udostępniony pod koniec bieżącego roku.

Podczas prezentacji Windowsa 11 dowiedzieliśmy się o paru kluczowych innowacjach, jakie zawitają do nowego systemu. Następca dziesiątki ma zaoferować przede wszystkim zwiększoną wydajność pracy, nowości w obsłudze komunikacji i różne udogodnienia dla graczy.

Co się tyczy tych ostatnich, to będą to między innymi obsługa znanej posiadaczom Xboksa funkcji DirectStorage, opcja automatycznego HDR i bezpośrednie połączenie z aplikacją Xbox Game Pass. Microsoft zapewnia, że nowy Windows będzie idealnym systemem dla osób, którzy używają peceta do wirtualnej rozrywki. Więcej o możliwościach jedenastki piszemy tutaj.

Windows 11 – wymagania sprzętowe

Aby korzystać z pełni możliwości nowego systemu, trzeba będzie dysponować komputerem, który spełnia pewne wymagania. Jeśli chcecie sprawdzić, czy wasz pecet udźwignie jedenastkę, możecie skorzystać z aplikacji PC Health Check. Microsoft opublikował również minimalną konfigurację Windowsa. Oto ona:

Procesor: 1 GHz, z co najmniej dwoma rdzeniami

Karta graficzna: zgodna z DirectX 12

Pamięć RAM: 4 GB

Miejsce na dysku: 64 GB