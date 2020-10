Microsoft wprowadził nowe usprawnienie Windows 10, które ucieszy wszystkich graczy. Zmienianie częstotliwości odświeżania będzie dużo łatwiejsze.

Do tej pory posiadacze monitorów z wysoką częstotliwością odświeżania musieli przekopywać się przez kilka okienek w systemie Windows 10. Znalezienie odpowiedniej opcji zajmowało chwilę mniej obeznanym z oprogramowaniem graczom i nic dziwnego, że Microsoft zdecydował się to poprawić.

Aktualizacja W10 zanumerowana 20H2 pozwoli na zmianę częstotliwości odświeżania monitora w prostszy sposób. Od teraz opcja ta jest dostępna bezpośrednio w ustawieniach systemu.

Zdecydowanie usprawni to zarządzanie swoim sprzętem i pozwoli uniknąć żmudnego przeklikiwania się przez liczne, niekiedy skrzętnie ukryte opcje.

Łatka powinna być już dostępna do pobrania na większości komputerów. Jeśli jeszcze nie otrzymaliście stosownej aktualizacji, to powinna się ona u Was pojawić już niebawem.

Choć monitory ze 120, 144 i 240 Hz wciąż stanowią niszę, to gracze coraz chętniej po nie sięgają. Wyższa częstotliwość odświeżania pozwala na poprawić komfort zabawy i niekiedy ma spory wpływ na przebieg rozgrywki.

Jeśli poszukujecie akurat dobrego monitora do gier, to w tym miejscu znajdziecie poradnik, który ułatwi wam wybór sprzętu. Uwzględniliśmy w nim wszystkie najważniejsze kwestie, którymi warto się kierować przy kupnie nowego ekranu.

