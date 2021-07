Wiedźmin: Pogromca Potworów w akcji. Walka z bestiami, dialogi i kreator postaci na rozgrywce

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawił się materiał z rozgrywki Wiedźmin: Pogromca Potworów. Mobilna produkcja ze znanego uniwersum zbliża się do premiery.

Na początku lipca poznaliśmy datę premiery mobilnej gry osadzonej w świecie Wiedźmina. Wiedźmin: Pogromca Potworów ukaże się niedługo, a niektórzy mają już okazję testować ten tytuł. Nasze wrażenia z rozgrywki poznacie już za parę dni, a w międzyczasie w sieci pojawił się gameplay. Pochodzi on z wersji na system Android i nagrano go na telefonie Samsung Galaxy S20 Ultra.

Widzimy na nim dosłownie sam początek zabawy. Materiał prezentuje pierwsze zadanie, tworzenie postaci, dialogi, samouczek i oczywiście całą masę walki. Ten ostatni element jest – na równi z eksploracją – głównym punktem całej zabawy.

Model starć z potworami jest dynamiczny i wymaga chwili praktyki. Jeśli nie będziecie mogli z nim sobie na początku poradzić, twórcy przygotowali tryb treningowy. Lepiej się z nim zapoznać, bo okazji do walki nie zabraknie. To w końcu gra o wiedźminie. Zlecenia same się nie zrealizują.

Wiedźmin: Pogromca Potworów ukaże się 21 lipca na urządzeniach z systemami iOS i Android. Użytkownicy Androida mogą już dokonać wstępnej rejestracji w tym miejscu.