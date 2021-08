Geralt masakruje przeciwników ogromną bagietką. Bezglutenowy mod do Wiedźmina 3

Do Wiedźmin 3: Dziki Gon powstają naprawdę różne modyfikacje – dodające nowe mechaniki, poprawiające interfejs lub poprawione modele postaci. Dziś chcę Wam pokazać coś zupełnie innego. Oto mod na ogromne bagietki, którymi Geralt może ścinać głowy swoim wrogom.

Scena modderska trzeciego Wiedźmina kolejny raz wywołała na mojej twarzy uśmiech. Lethal Baguettes to mod autorstwa skydoespoint, który doda do gry dwie bronie stalowe – krótką i długą bagietkę. Poniżej możecie zobaczyć te „miecze” w akcji dzięki krótkiemu wideo autorstwa naszego rodaka – Crazy’iego. Walka z bandytami ogromnym kawałkiem pieczywa to bardzo niecodzienny widok, prawda?

Jak twierdzi sam autor moda, oba chleby są bezglutenowe, co powinno przyciągnąć jeszcze większą grupę odbiorców do tego fanowskiego rozszerzenia. Kolejny raz powiem, że „twórcy mogliby pomyśleć o dodaniu czegoś takiego na stałe”, choć wiem, że tego typu rzeczy na pewno wybijałyby graczy z immersji. Jeśli jednak nie jest to dla Was ważne, naprawdę rozważyłbym na Waszym miejscu obdarowanie Geralta tym tym śmiercionośnym pieczywem.

Lethal Baguettes możecie pobrać stąd.

Jeśli interesują Was inne modyfikacje do Wiedźmin 3: Dziki Gon, na Planecie Gracze znajdziecie masę innych propozycji. Myślę, że z ogromna bagietka idealnie będzie się komponować z sączącą się wokół krwią podczas walk. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.