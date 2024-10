Wiedźmin 4 i nowy Cyberpunk mają odzyskać zaufanie fanów. CDPR ma wielkie nadzieje

Wiedźmin 4 uratuje CD Projekt RED? Chodzi o dawnych fanów

Zyskanie zaufania to sztuka ciężka, a jego odzyskanie jest jeszcze trudniejsza. Tym bardziej, gdy w zdecydowanie szybkim czasie zraziło się do nas wiele osób, jak miało to miejsce w przypadku polskiego studia CD Projekt RED. Możemy je chwalić za genialne rozwijanie Cyberpunka 2077, ale faktem jest, że na premierę gra była w opłakanym stanie. Doskonale pamiętamy przecież problemy techniczne, choćby na konsolach starej generacji. O ile udało się to wszystko naprawić, to wciąż wielu graczy ma deweloperom wiele za złe.

Nie dziwi zatem fakt tego, jak wielkie nadzieje twórcy pokładają w swoich nadchodzących grach. Jak przyznał Paweł Sasko w jednym z ostatnich wywiadów, Wiedźmin 4 i nowy Cyberpunk mają pomóc deweloperom w odzyskaniu zaufania graczy. O ile na nowe produkcje czekają miliony osób na całym świecie, to jednym z celów jest przekonanie również tych “niezdecydowanych” i pamiętliwych.

Firma ma nadzieję, że dzięki ciężkiej pracy włożonej w tworzenie tych gier uda się “pozyskać” te osoby, których zraził nieudany debiut cyberpunkowego RPG. Twórcy zdecydowanie zasługują na kredyt zaufania. Dostatecznym dowodem jest choćby DLC Phantom Liberty, jak i finalne doprowadzenie gry do ładu.

A wy im zaufacie?

