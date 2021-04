Użytkownik Reddita pochwalił się swoim ciekawym znaleziskiem, które odnalazł przypadkiem przechadzając się ulicami Cyberpunk 2077. Easter egg nawiązuje do drugiej części przygód Harrego Pottera.

Od premiery Cyberpunk 2077 minęły już miesiące, a gracze w dalszym ciągu odnajdują kolejne szczegóły, które wszystkim umknęły. Gra jest przecież pełna nawiązań do szeroko rozumianej popkultury. Nie ma tygodnia, byśmy nie dowiedzieli się o kolejnym easter eggu w grze. Tym razem padło na twórczość J.K. Rowling.

Zwariowane zachowanie NPC w Cyberpunk 2077

Wczoraj użytkownik Reddita pochwalił się swoim najnowszym odkryciem. Odnalazł on ścianę z bardzo charakterystycznym graffiti. Uliczna grafika przedstawia plamę krwi wskazywaną przez szkielet z charakterystycznymi dla kultury meksykańskiej malunkami. Nieco wyżej odnajdziemy napisy w wolnym tłumaczeniu „wal tutaj” i „peron 69 i 3/4„.

Niewątpliwie jest to oczywiście nawiązanie do nazwy przejścia wykorzystywanego przez czarodziejów, by dostać się do Hogwartu – szkoły młodych czarodziejów znanej na całym świecie.

Co lepsze, to jeszcze nie koniec. Okazuje się, że w tej lokacji przechodni NPC zachowują się w bardzo… specyficzny sposób. Próbują oni za wszelką cenę przebić się na drugą stronę, pchając swoje głowy w oznaczone miejsce.

Społeczność Reddita od razu podłapała żart, że jest to jedyna ściana w Night City, gdzie postacie nie są w stanie przejść przez powierzchnię. Jest to nawiązanie do złego stanu gry po premierze. Całe szczęście, że twórcy ciągle wydają kolejne aktualizacje, dlatego ilość błędów znacząco zmniejszyła się.

To właśnie do tej sceny nawiązuje easter egg

Dla niewtajemniczonych osób oraz tych, którzy nie odświeżali sobie dawno filmów z Potterem przypomnę, czego dotyczy odnaleziona ciekawostka. W drugiej części Harry i Ron próbują przedostać się na peron 9 i 3/4 poprzez zaczarowane przejście ukryte kolumnie dworca. Niestety nie udaje im się to, przez co ich próba kończy się bolesnym upadkiem.

Cyberpunk 2077 kopalnią easter eggów

Odnalezienie dosyć zabawnego żartu zajęło graczom naprawdę długo. Szczególnie, że przecież nie jest on bardzo schowany przez twórców. Gracze jednak podobnych sekretów wyszukali już całkiem sporo. Dobrym przykładem będzie Ciri na okładce magazynu, choć twórcy przed premierą zarzekali się, że nigdzie jej nie odnajdziemy.

Okładka magazynu z Ciri znaleziona w jednej szuflad w Cyberpunk 2077

W produkcji takich smaczków jest jeszcze więcej. Batmobil, samochody nazwane tak samo jak miecze w Wiedźminie 3, a nawet nawiązanie do słynnego w polskiej części internetu „Pawła Jumpera” to tylko parę przykładów.

Bez wątpienia do odkrycia zostało nam jeszcze sporo, więc nie zdziwiłbym się, gdyby w kolejnych aktualizacjach twórcy dodali jeszcze więcej easter eggów. W końcu świetnie napędza to popularność gry. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie nam dane usłyszeć o kolejnych znaleziskach.

Michał Wieczorek