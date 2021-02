CD PROJEKT RED ma gigantyczny kłopot. Studio padło ofiarą cyberataku

CD PROJEKT RED potwierdza, że studio padło ofiarą cyberataku. Deweloperzy wydali komunikat w którym zapewniają, że nasze dane są bezpieczne.

CD Projekt padł ofiarą zorganizowanego cyberataku. Studio wydało właśnie publiczne oświadczenie, w którym informuje o sprawie i wyjaśnia, jakie są konsekwencje ataku.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że padliśmy ofiarą ukierunkowanego cyberataku, w skutek czego nasze wewnętrzne systemy zostały naruszone.

Nieokreślony podmiot uzyskał nieautoryzowany dostęp do naszych wewnętrznych sieci, zebrał ważne dane należące do grupy kapitałowej CD Projekt i pozostawił notatkę dotyczącą okupu, którą udostępniamy publicznie. Choć część naszych sieci została zaszyfrowana, to kopie zapasowe pozostały nienaruszone. Zabezpieczyliśmy już naszą strukturę IT i rozpoczęliśmy przywracanie danych.

Fragment ogłoszenia CD Projektu