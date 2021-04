Wiedźmin 3 pozbywa się frustrujących błędów z dialogów. Przydatny mod

Wiedźmin 3 dostał modyfikację, która pozbywa się poważnych błędów występujących w dialogach. Uznany moder poprawiający grę zapowiada dalsze łatki.

Trzeci Wiedźmin pomimo wielu lat od premiery stale jest rozwijany przez fanów. Gracze nie tylko wzbogacają grę o świeżą zawartość, ale zajmują się też poprawkami błędów, które pominęli Redzi. Ceniony erpeg dostał nową, bardzo przydatną łatkę od moderów.

Wiedźmin 3 jest stale poprawiany przez moderów

Bug Fix for Dead End Dialogues and Quests zostało stworzone przez Paulr0013, którego możecie kojarzyć z innej aktualizacji poprawiającej błędy w Wiedźminie 3. Tym razem moder wziął na warsztat dialogi. Okazuje się, że niektóre z nich sprawiają graczom problemy. W efekcie poszczególne przypadki mogły nawet popsuć całe zadania.

Aby zainstalować modyfikację musicie pobrać ją z tej strony i wrzucić pliki do folderu z modami do Wiedźmina 3. Nie musicie robić nic więcej i łatka powinna od razu zadziałać.

Co poprawia Bug Fix for Dead End Dialogues and Quests?

Na ten moment mod wprowadza pięć poprawek dotyczących trzech obecnych w grze problemów. Twórca zaznacza, że planuje wprowadzenie innych poprawek.

Problem 1: Jaskier na początku zadania „Kabaret”.

Jeśli masz już sztuczne miecze w swoim ekwipunku (da się je kupić od kupca wcześniej w grze), dialog nie rozwija się, aby pozwolić Ci zaakceptować zadanie. Przedstawia Ci jedynie opcję zapytania o rolę Jaskra (co skutkuje wejściem w pętlę) lub opuszczenia dialogu. Ta poprawka ignoruje przedmiot z inwentarza i pozwala na kontynuowanie dialogu, aby Geralt mógł przyjąć zadanie.

Problem 2: Dialog Cracha an Craite na początku zadania „Królewski Gambit”.

Lista opcji dialogowych jest źle uporządkowana: wybór dotyczący Birny jest ostatni na liście, podczas gdy środkowe pytanie (o dzieci Cracha) przenosi dialog do innego ekranu, gdzie nie można wrócić i zapytać o Birnę, tracąc tym samym szansę na udział w dyskusji. Technicznie rzecz biorąc nie jest to błąd, ponieważ scena rozgrywa się zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże, ta poprawka zmienia kolejność na liście tak, że opcja pytania o dzieci Cracha pojawia się jako pierwsza na liście z żółtym zaznaczeniem, co daje graczowi wizualną wskazówkę, że wybranie tej linii spowoduje postęp w dialogu.

Problem 3: Zadanie „Iron Maiden”. Rozwiązanie zawiera dwie poprawki.



Błąd 1: Jeśli zebrałeś już miecz, który Jutta chce odzyskać w ramach tego zadania (w trybie swobodnym), gra rozpoznaje go zbyt wcześnie w scenie. Pozwala to Geraltowi na wspomnienie o mieczu i wręczenie go Juttcie, mimo, że nigdy go o to nie prosiła.



Błąd 2: Gdy masz miecz w swoim ekwipunku, gra usunie go, gdy tylko powiesz Juttcie, że go odzyskałeś. Może to spowodować, że zadanie utknie w martwym punkcie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.