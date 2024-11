Wiedźmin 3 z nową zbroją. Zbierz zestaw Białego Tygrysa!

Mamy dla was kolejny ciekawy mod do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, który został stworzony na potrzebę konkursu CD Projekt RED. Tym razem modyfikacja pozwoli na wykonanie zadania poszukiwania rynsztunku i to nie byle jakiego. Geralt będzie mógł bowiem przywdziać zbroję tygrysa – białego!