Wiedźmin 3 niczym Wiedźmin 1. Ten mod to powrót do przeszłości

Wiedźmin 3: Dziki Gon od lat pozostaje jedną z najczęściej modyfikowanych gier na świecie, ale to, co zrobił polski moder Patryk „Gerwant” Ładocha, przejdzie do historii sceny moderskiej. Jako pierwszy na świecie przeniósł do „trójki” cały system rozwoju postaci z pierwszego Wiedźmina, wraz z drzewkami talentów i unikalnymi umiejętnościami. Co więcej — zrobił to sam, od zera. A zadanie wcale nie było łatwe.

Wiedźmin 3 i powrót do przeszłości rodem z jedynki

Nowy mod zatytułowany Witcher 1 Talent Trees Remake in Witcher 3 to prawdziwy hołd dla fanów pierwszej części sagi. Ładocha odtworzył 13 zakładek drzew talentów, z których każda zawiera od 14 do 18 umiejętności. W sumie ponad 200 aktywnych zdolności. Wszystko zgodnie z oryginałem, choć delikatnie dostosowane do realiów mechaniki Dzikiego Gonu, by zachować balans rozgrywki. Jak mówi sam twórca, jego celem było „tchnięcie ducha Wiedźmina 1 do najpopularniejszej części serii”. I trzeba przyznać — udało się. Mod działa, jest dostępny w wersji beta i zbiera bardzo pozytywne reakcje graczy z całego świata.

Chcecie go przetestować u siebie? Mod pobierzecie za darmo:

To ciekawy pomysł, aby do realiów gry Wiedźmin 3 przenosić kolejne elementy “jedynki”. Gracze ewidentnie nie mogą doczekać się remake’u, dlatego samodzielnie próbują tchnąć nowe życie w oryginalną grę sprzed wielu lat. W tym wypadku mowa “tylko” o drzewku talentów. Nie jest to oczywiście jedyny projekt tego twórcy. Możecie go kojarzyć m.in. z tego dzieła.

