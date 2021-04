16 milionów pobrań. Oto mody wszechczasów do Wiedźmina 3

Wielu graczy zdecydowało się powrócić do Wiedźmina 3, ale z modami. Wśród najpopularniejszych modyfikacji są takie, które ulepszają grafikę, poprawiają immersję a nawet ingerują w gameplay.

Latka lecą, a my wciąż chcemy przyjmować zlecenia wiedźmińskie na plugastwo wszelakie i rozwiązywać konflikty ludzi zwykłych lub z wyższych sfer. Aby jednak rozgrywka nabrała nowego wymiaru, warto zainstalować do gry Wiedźmin 3 mody. Niektóre zmieniają wrażenia estetyczne, inne zaś mocno wpływają na gameplay, sprawiając, że gra się łatwiej i nawet lepiej niż w pierwotnej wersji. Jest tego dosłownie od groma.

Choćbyśmy chcieli, wszystkich modyfikacji jednocześnie aktywować nie da rady. Aczkolwiek wystarczy zainstalować te wyłącznie najlepsze. Które z modów są najchętniej rozchwytywane wśród fanów Wiedźmina 3? Po odpowiedź udaliśmy się na stronę Nexus, czyli kolebki modów. Na podstawie liczby pobrań przygotowaliśmy dla Was swoiste TOP10 wszechczasów.

Wiedźmin 3 – mody do gry pobierane najczęściej

Friendly HUD – 899 tys. pobrań

Informacje i podpowiedzi wyświetlane na ekranie często pomagają w trakcie walki czy odnalezieniu lokalizacji misji. Jednak ma to swoją cenę, a jest nią obniżenie poziomu immersji. W tradycyjny sposób nie pozbędziemy się tego cholerstwa z gry. Na szczęście jakaś dobra dusza stworzyła dla nas mod Friendly HUD, dzięki któremu kompletnie wyczyścimy obraz. Usuniemy wszelkie znaczniki, pasek stanu życia i wiele innych ikonek ułatwiających rozgrywkę. Okrągłą mapę możemy zastąpić markerem wskazującym odległość i kierunek do miejsca docelowego. Dodatkową atrakcją jest funkcja pauzy. A po cóż nam ona? Wiedźmin 3 kipi od gęstej akcji i pięknych widoków, więc w sam raz, by w idealnym momencie strzelić dla potomnych fotkę.

Auto Apply Oils – 996 tys. pobrań

Potworów w lesie i zbójców w mieście jest tyle, że częściej posmarujemy swoją broń niż wyzerujemy ulubiony trunek w zacnym towarzystwie. Ale nikt nie mówił, że praca wiedźmina jest lekka. Chociaż może być odrobinę przyjemniejsza z automatycznym systemem nakładania olejów. Popularny wśród fanów Auto Apply Oils wykona za nas najnudniejszy element przygotowania do walki. Algorytm na początku starcia wybierze i zastosuje na używaną przez nas broń najlepszy specyfik, który podniesie statystyki ostrza i tym samym zwiększy szanse na szybkie ukatrupienie wroga.

Slots Slots SLOTS – 1,065 mln pobrań

Śnił Wam się Geralt z aktywnym, niemal pełnym zestawem mutacji i umiejętności? To może czas spełnić te marzenia o kozackim bohaterze, którego nie zatrzyma ani stado nekkerów, ani zdenerwowani strażnicy w Novigradzie. Odpowiedzią na ograniczenia narzucone przez CDPR jest mod Slots Slots SLOTS. Zamiast 12 slotów na talenty wiedźmina otrzymamy aż ponad 100 wolnych miejsc. Wiecie co to oznacza, prawda? Z każdej kategorii znaków, szermierki, czy umiejętności defensywy możemy wymaksować postać, co przełoży się na uniwersalną maszynę do zabijania.

Super Turbo Lighting Mod – 1,160 mln pobrań

Tak wiem, Wiedźmin 3 mimo upływu lat nadal uchodzi za jedną z najpiękniejszych gier w historii i modów graficznych wcale nie potrzebuje. Tylko zauważcie, że na pierwszych zwiastunach oglądane krajobrazy nie były aż tak kolorowe. Może chcecie sprawić sobie bardziej realistyczny sznyt i paletę kolorów bliższą tej z pierwotnej wersji gry? Powiem tak, nie pożałujecie instalując Super Turbo Lighting Mod. Autor modyfikacji zmienił system oświetlenia, intensywność mgły, odległość rysowania, efekt flary oraz mapowanie kolorów. Różnice zauważymy zarówno na otwartej przestrzeni jak i w zamkniętych pomieszczeniach (w jaskiniach wreszcie nastanie mrok, a zachody Słońca będą tak prawdziwe, jak za oknem).

Always Full Exp – 1,191 mln pobrań

Kokszenie z Geraltem ma swoje mocne i słabe strony. Stajemy się silniejsi i w ogóle strach do nas podchodzić. Aczkolwiek namiętne levelowanie postaci negatywnie odbija się na zdobywaniu doświadczenia za misje. Im dalej w las, tym mniej punkcików dostajemy nawet za najtrudniejsze zlecenia. CDPR wyraźnie chciał, aby gracze robili rzeźbę bez masy. Tommy1984 nie mógł się z tym pogodzić i opracował dla wszystkich mod balansujący znacznie lepiej zdobywanie doświadczenia. Always Full Exp przydziela ilość punktów za wypełnione zadania w zgodzie z trudnością gry, rodzajem questów i ich stosunkiem względem lvl. bohatera.

Fast Travel from Anywhere – 1,462 mln pobrań

Nierzadko podczas gry zleceniodawcy wysyłają Geralta na obrzeża miasta, gdzie nań czeka paskudny potwór lub człek o sercu nieczystym. Pół biedy jak upuści nam niemal całą krew i cudem ujdziemy z życiem. Gorzej natomiast, że nikt nam nie zwróci pieniędzy za podróż powrotną. W szczerym polu czy w lesie o znaki do teleportacji bardzo trudno. Pozostaje tylko skorzystać z Płotki, ale nigdy nie wiesz, czy nie skończysz z nią na dachu w jakiejś gospodzie lub na drzewie. W tej sytuacji radzimy zainstalować Fast Travel from Anywhere. To niewielki mod umożliwiający natychmiastową podróż z każdego miejsca, bez konieczności użycia znaku. Kto woli immersję niechaj nie rusza modyfikacji, a reszta z pewnością wykorzysta ten czas na ciekawsze zajęcia, choćby na nadmuchanie jednorożca dla Yennefer.

Script Merger – 1,540 mln pobrań

Script Merger to zaiste boskie narzędzie dla fanów modyfikacji Wiedźmina 3. Rozwiązuje problemy związane z brakiem kompatybilności modów poprzez naprawianie konfliktu współdzielonych plikach. W wielu przypadkach pozwala skorzystać z kilku modyfikacji gry jednocześnie, zachowując właściwą kolejność zapisywania plików systemowych gry. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, a szczególnie, gdy mody zmieniają wspólne mechaniki lub elementy graficzne. W razie błędów wyświetli nam informację, a my będziemy mogli wybrać „ulepszenia”, które bardziej nas interesują.

Over 9000 – Weight limit mod – 1,646 mln pobrań

Realizm realizmem, ale to zwykłe świństwo oferować tak mały udźwig głównej postaci. Tych skarbów złotych, dóbr znalezionych przypadkiem w domu sołtysa czy w skrzyni porzuconej na dnie jeziora nie zmieszczą choćby najdroższe zerrikańskie juki. No dobra, trochę fantów w nie wejdzie – tylko nie aż tyle, by nie trzeba wracać po resztę przedmiotów. Na ratunek przychodzi nam mod zwiększający limit udźwigu. 9000 jednostek (zamiast maksymalnych 160) powinno w zupełności wystarczyć na kolekcję mieczy, pancerzy, wina różnego gatunku i wszelakiej chemii. Obawiam się tylko, że po jednej wizycie w Wyzimie wszystkim handlarzom zabraknie orenów na kolejne zakupy…

All Quest Objectives On Map – 1,833 mln pobrań

Możemy z dumą chwalić CDPR za stworzenie niesamowitego RPG-a, lecz ich dzieło ma solidną skazę w rozgrywce, która wkurza niemiłosiernie. Temat dotyczy systemu wykonywania misji, gdzie jednocześnie nie możemy aktywować na mapie więcej niż jednego zadania. Skakanie między oknami misji to najbardziej irytująca rzecz w całej grze, przebija nawet zachowanie Skurwiela Juniora. Koniec końców nie musimy się z tym męczyć, bowiem niezależny twórca opracował All Quest Objectives On Map – mod, który wyświetla na mapie wszystkie odkryte misje z informacjami o wymaganym lvl. Jego zaletą jest również możliwość śledzenia misji bez wchodzenia do menu zadań. Opcjonalnie oprócz questów możemy mieć wgląd do lokalizacji handlarzy.

The Witcher 3 HD Reworked Project – 4,079 mln pobrań

I na koniec krem de la creme. Najczęściej pobieraną modyfikacją na stronie Nexus jest mod graficzny The Witcher 3 HD Rewored Project. Nie jest to jakaś tam wizualna nakładka na kilka obiektów 3D, a ogromny pakiet tekstur w wysokiej rozdzielczości. Uwzględnia budynki, środowisko, roślinność, NPC-ów, wodę, skały oraz zwierzęta. Autor moda skupił się nie tylko na poprawie ostrości elementów graficznych. Zadbał także o zwiększenie liczby detali, ich odległość rysowania czy dostosowanie cieniowania wobec różnych materiałów. To ponad 9 GB danych poprawiających wrażenia wzrokowe. Co bardzo cieszy, ulepszenia graficzne nie ingerują zbyt namacalnie w spadek płynności gry, zabierając zaledwie 0-5 kl/s.

A jak to u Was wygląda mości wiedźmini? Dołożyliście swoją cegiełkę w liczbie pobrań najlepszych modów do Wiedźmina 3? A może wolicie klasyczną wersję bez zmian? Dajcie znać w komentarzach…

