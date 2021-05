Wiedźmin 3 ogrywany na padzie teraz z większą immersją

Wiedźmin 3 zyskał moda, który wzmacnia immersję podczas rozgrywki przy użyciu kontrolera. Mała zmiana nieco poprawia wrażenia z gry.

Dziki Gon otrzymał całą masę większych i mniejszych modów. Niektóre zmieniają całą grę, inne wpływają na oprawę, a jeszcze inne dodają nową zawartość fabularną i przedmioty. Zdecydowanie jest w czym wybierać.

Znajdą się jednak mniejsze, ale również ciekawe projekty. Moder Crygreg przygotował prostą zmianę, która znacznie polepszy immersję w trakcie walki, jeśli gracie w Dziki Gon na padzie.

Wiedźmin 3 bazowo wspiera wibracje kontrolera, ale są one dość ograniczone. Crygreg postanowił wprowadzić kilka nowych efektów w trakcie walki. Po instalacji moda, w trakcie wykonywania ataków, parowania i bycia celem ataków, nasz kontroler będzie dodatkowo wibrował. To pozornie niewielka nowość, ale wpływa na immersję.

Instalacja moda jest dość prosta. Musicie tylko pobrać launcher Vortex z NexusMods i zainstalować moda poprzez rzeczony program. Modyfikację znajdziecie w tym miejscu i jej instalacja przy użyciu Vortex powinna odbyć się w pełni automatycznie.

Co więcej, twórca zapowiedział, że planuje wypuścić pliki zmieniające wstrząsy kamery. Jeśli wspomniany wyżej mod przypadnie Wam do gustu, warto obserwować profil autora. Kto wie, może przygotuje jeszcze inne poprawki do Dzikiego Gonu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.