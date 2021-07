Nie samą kuszą Geralt żyje. Mod na broń palną do Wiedźmina 3 w końcu po polsku

Oto modyfikacja do Wiedźmin 3: Dziki Gon, która dodaje do gry broń palną i nowy rodzaj amunicji. Nie zabrakło też odpowiedniego spolszczenia, dlatego powinno to tym bardziej zachęcić polskich graczy do pobrania.

Już niejednokrotnie na łamach Planety Gracza poruszaliśmy temat modów do trzeciego Wiedźmina, które ingerowały w system walki. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym tego typu fanowskim rozszerzeniem. Jeżeli nie wystarcza Wam walka przy pomocy miecza i kuszy, powinniście się zainteresować naszą dzisiejszą propozycją.

Firearms autorstwa Roenaxx dodaje do gry aż 10 nowych modeli spluw, w które możemy wyposażyć Geralta. Nie zabrakło łącznie aż 27 wariantów amunicji, dlatego zdecydowanie jest w czym wybierać. Wspomniany oręż będziemy wytwarzać u kowala, a odpowiednie schematy zostały porozrzucane po mapie świata gry. Jest też możliwość zakupienia ich w sklepach kowalskich, ale dopiero od 10 poziomu. Wraz z naszym postępem zbierania doświadczenia w ofercie kowali pojawią się kolejne. Schematy amunicji również występują u kowali, ale także zakupimy je u płatnerzy. Autor dodał naprawdę sporo ich rodzajów, dlatego będą mogły się przydać w zależności od konkretnej sytuacji. Mamy do dyspozycji np. srebrne pociski, które lepiej sprawdzą się w walce z potworami niż z ludźmi.

Mamy dobrą wiadomość dla osób lubiących grać po polsku. Powstało także polskie tłumaczenie, dzięki czemu nie będziecie się wyrywać z immersji poprzez wymieszane języki. Za to dobrodziejstwo możemy podziękować użytkownikowi BronyWisnia.

Firearms do Wiedźmin 3: Dziki Gon możecie pobrać stąd. Spolszczenie do tej modyfikacji możecie pobrać, wchodząc w ten link.