Wiedźmin 3 całkowicie odmienia wygląd i uruchomisz grę na słabym PC

Każdy uruchomi w tych czasach grę Wiedźmin 3: Dziki Gon? Też tak myślałem, ale patrząc na popularność nowego moda, o którym poniżej, zaczynam w to szczerze wątpić. W innym razie nie widniałby on obecnie jako najpopularniejszy mod do Wiedźmina 3 na stronie nexusmods. Gracze pobierają plik, instalują i… mogą grać płynniej, choć gra wygląda nieco inaczej.

Wiedźmin 3 z lepszą wydajnością, ale jakoś tu łyso

Nowy mod do Wieśka nosi nazwę No Trees – Better Performance – Different Looking Game. Jak tłumaczy jego autor, programik wyłącza wszystkie drzewa w grze, dzięki czemu ta działa lepiej na słabszych systemach, a jednocześnie sprawia, że gra wygląda zupełnie inaczej.

Co ciekawe, mod można zainstalować zarówno w starszej wersji gry, jak i tej next-genowej. Wystarczy pobrać moda z tej strony, a następnie wyodrębnić i skopiować folder „bin” z archiwum .rar do folderu głównego gry Wiedźmin 3, zastępując już istniejący folder.

Poniżej możesz zobaczyć, jak bardzo zmienia się wygląd gry. Screeny porównawcze pokazują to samo miejsce, tyle że raz bez moda, a raz po jego instalacji. Z jednej strony można powiedzieć, że robi się łyso, a z drugiej, że jakoś tak „estetycznie”. No cóż, ważne że to działa i pozwoli zagrać tym, co dotychczas nie mogli.

W3 bez moda.