Fan Wiedźmina 3 wypatrzył konia w (bardzo) nietypowym miejscu

Konie w grze Wiedźmin 3 mają to do siebie, że od czasu do czasu lubią znaleźć się w nietypowym położeniu. Oto kolejny przykład.

Sytuacja z Płotką na dachu pokazała, że konie w Wiedźminie 3 mogą osiągnąć wiele, gdy tylko chcą – ograniczenia przestrzenne są im zupełnie niestraszne. Teraz mamy na to kolejny dowód. Użytkownik forum Reddit o pseudonimie Mhapsekar zauważył jedno z tych pięknych zwierząt w zamtuzie.

Passiflora to dom publiczny w Novigradzie, który oferuje usługi dla ludzi. Widocznie jest to tak ciekawe miejsce, że zainteresował się nim nawet przepiękny gniady rumak. Poniższy screen dokumentuje obecność zwierzaka w zamtuzie.

Jednak koń nie wydaje się być uradowany wizytą – raczej próbuje się stąd czym prędzej wydostać. A na pewno nie jest przyjaźnie nastawiony do obecnych tu ludzi. Gracz, który zamieścił screena na Reddicie, twierdzi, że gdy próbował się dostać do drzwi w głębi lokacji, koń kopnął go dwukrotnie. Być może jest to po prostu strażnik moralności w grze.