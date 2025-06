Powstawanie gry Wiedźmin 3 – „Zrób to szybko, zrób to brudno”

„Zrób to natychmiast, zrób to szybko, zrób to brudno” – tak wtedy działaliśmy – mówi Weber w rozmowie z GamesRadar. Na początku jego zadaniem było jedno: wrzucać pomysły na zadania do ogromnego dokumentu Google Docs. Bez planu, bez hierarchii, bez filtra. Tylko vibe i instynkt. Lista rosła każdego dnia – nieprzewidywalna, pełna dziwnych pomysłów i momentami kompletnie szalona. Ale to właśnie z tego żywiołu wyłaniały się później zadania, które pokochali gracze.

„Nigdy nie byliśmy w pełni zadowoleni. Iterowaliśmy do ostatniej chwili – aż gra musiała iść do tłoczni” – dodaje. W tamtym czasie CD Projekt Red był daleki od obecnej pozycji światowego giganta. Zespół był młody, głodny sukcesu i… pełen fanów. Weber, znany wcześniej jako Benzenzimmern, dołączył do studia po wygraniu konkursu na najlepszego moda do „Wiedźmina 2”. Pasja była tu standardem, nie wyjątkiem. – „Myślę, że to był prawdziwy sekret ‘Wiedźmina 3’ – wszyscy go kochaliśmy. To nie była praca – to była obsesja” – mówi Weber. To podejście – nieidealne, ale szczere – dało światu jedną z najważniejszych gier ostatniej dekady. A dziś, gdy CDPR przygotowuje Wiedźmina 4, pytanie brzmi: czy magia kreatywnego chaosu da się powtórzyć?

A wy jak oceniacie takie podejście? Można stwierdzić, że stworzenie tak wyjątkowej gry wymaga… nietuzinkowego procesu twórczego. Ostatecznie wyszło to wręcz idealnie. Pozostaje tylko czekać na to, co CDPR uda się stworzyć przy okazji czwórki. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do nadchodzącej gry.

Źródło: pcgamer.com