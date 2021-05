Geralt bardziej brutalny z nowym modem do Wiedźmina 3

Macie problemy z pojedynkami na pięści w Wiedźmin 3: Dziki Gon? Już nie musicie się o to martwić. Scena moderska kolejny raz przychodzi z pomocą.

Wiedźmin 3 posiada w sobie wiele ciekawych minigierek, które sprawiają, że ciężko się w tej grze nudzić. Ukochany przez większość Gwint, wyścigi konne czy walki na pięści to najważniejsze z nich. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować modyfikację, która wielu z Was uprzyjemni tę ostatnią aktywność poboczną. Oto Geralt Brutal Fists Mod, który zwiększy moc pięści naszego wiedźmina.

Autorem tego rozszerzenia jest david2901, który skupił się w swojej pracy na ułatwieniu graczom walk bez użycia miecza. Jak możemy przeczytać na stronie jego dzieła „Geralt nie będzie już więcej gąbką, kiedy nadejdzie czas pojedynku na pięści.” Na czym polegają dodane usprawnienia?

Twórca modyfikacji dodał w zasadzie tylko dwa wzmocnienia głównemu bohaterowi gry. Po pierwsze podwoił jego siłę obrażeń podczas wspomnianych bójek. Po drugie dodał 25% szansy na wywołanie u przeciwnika krwawienia, ogłuszenia lub osłabienia. Jeżeli jednak uważacie, że większa ilość zadawanego damage’u jest zbyt dużym ułatwieniem, to może pobrać wersję bez tego bonusu. Na szczęście i taki wariant przygotował graczom david2901.

Modyfikację możecie pobrać stąd.

Z pewnością warto wspomnieć o innej, modyfikacji, która w przyjemny sposób zmodyfikuje walkę w produkcji CD Projekt RED. Jeżeli jesteście graczami, którzy korzystają w grach na PC z padów z wibracjami, to na pewno zainteresujecie i tym modem. Dodaje on drgania kontrolera w podczas walk i nie tylko. Zachęcamy do pobrania i sprawdzenia podczas swoich przygód.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.