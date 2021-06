CD Projekt RED dementuje plotki na temat pokazu next-genowego Wiedźmina

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Przedstawicielka CD Projekt RED poinformowała o niepojawieniu się next-genowej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon podczas eventu WitcherCon.

Jeszcze niedawno informowaliśmy Was o poszlakach, które sugerowały pokazanie next-genowej wersji Wiedźmin 3: Dziki Gon podczas nadchodzącej imprezy WitcherCon. Nie musieliśmy długo czekać na sprostowanie tych informacji. Poniżej możecie przeczytać oświadczenie wydane przez Martę Piwońską, pełniącą funkcję PR Projekt Manager w CD Projekt RED.

Zaprezentowaliśmy pełny program nadchodzącego WitcherConu, którego pierwsza transmisja zaplanowana jest na 9 lipca na godzinę 19:00. W programie tym nie znajdzie się nowa edycja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, wykorzystująca dodatkową moc konsol nowej generacji Xbox Series X i PlayStation 5 oraz komputerów PC. – potwierdza Marta Piwońska PR Project Manager w CD Projekt RED

Bardzo dobrze, że doszło do takiego sprostowania jeszcze na ponad tydzień przed samym WitcherConem. Polskie studio musi w ostatnim czasie niezwykle pilnować swojego PR-u. Każde nieprzewidziane potknięcie mogłoby źle odbić się na wizerunku studia. Cóż, gdzieś w sercu liczę na to, że jednak za niedługo w końcu zobaczymy w akcji next-genowego Witchera. Nie mogę się go już doczekać, ponieważ jestem ciekaw, jak naszym rodakom udało się upiększyć Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Uważacie, że omawiana w newsie produkcja Polaków potrzebuje w ogóle next-genowej wersji? Ta prezentuje się do dziś bardzo dobrze, ale pewnie nikt by nie pogardził wsparciem dla wyższych rozdzielczości na konsolach.