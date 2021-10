Geralt, wyłaź, ludzie patrzą. Mod do Wiedźmina 3, który zaoszczędzi Wam masę czasu

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wielu graczom gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zdarzyło się utknąć gdzieś w modelach jak na fotografii powyżej. Na szczęście powstała modyfikacja, która raz na zawsze rozwiąże ten problem, aby nie trzeba było wczytywać wcześniejszych zapisów.

Zasada działania modyfikacji Unstuck jest prosta. Geralt wszedł tam, gdzie nie powinien? Odpalcie konsolę, napiszcie pojedynczą literę „p” (bez cudzysłowów) i gotowe. Rzeźnik z Blaviken uwolniony niczym Roszpunka z wieży. Bez odblokowanej konsoli nie będzie możliwe skorzystanie z moda, także weźcie to pod uwagę.

Bez wątpienia omawiany w tekście fanowski dodatek powinien być czymś na stałe zaimplemenotwanym do produkcji CD Projekt RED. Z drugiej strony jeszcze lepiej by było, gdyby główny bohater nie miał w ogóle okazji utykać w modelach otoczenia. Sam wiem z własnego doświadczenia, że często nie w sposób wykluczyć wszystkie potencjalne sytuacje pozwalające na to, dlatego tym bardziej się cieszę, że powstało sensowne rozwiązanie.

Modyfikację Unstuck do Wiedźmin 3: Dziki Gon możecie pobrać w tym miejscu.

