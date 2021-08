Koniec błądzenia w Wiedźmin 3! Mod na lepszą mapę uprzyjemni robienie questów

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Uważacie, że mapa w Wiedźmin 3: Dziki Gon mogłaby pokazywać zdecydowanie więcej? Chcielibyście móc sprawniej wykonywać questy? Oto modyfikacja w sam raz dla Was!

Mam na myśli dokładnie All Quest Objectives On Map, do którego niedawno wyszło spolszczenie. Dzięki tej modyfikacji na mapie gry zobaczycie wszystkie aktywne questy i nie tylko. Po instalacji będziecie mogli w łatwy sposób ustalić stosowny plan swojej podróży, byście podczas jak najkrótszych podróży wykonali jak najwięcej zadań.

Źródło: NexusMods

Nie zabrakło też stosownych pokolorowań, aby łatwiej rozpoznawać ikony danych lokacji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zależy nam na szybkim odnalezieniu danego punktu. Co ciekawe, wszystkie te miejsca są od razu zaznaczone. Bez tego moda część z nich byłaby widoczna dopiero, gdy Geralt znalazłby się w ich okolicy. W mojej opinii jest to świetne udogodnienie.

Modyfikację All Quest Objectives On Map możecie pobrać stąd, a spolszczenie znajdziecie w tym miejscu.

Jeśli szukacie innych fanowskich dodatków, które ulepszą interfejsy, może zainteresuje Was ten artykuł. Znajdziecie w nim moda, który będzie Wam pokazywał postęp osiągnięć. Wraz z nim „maxowanie” gry Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie znacznie wygodniejsze i przede wszystkim przyjemniejsze.