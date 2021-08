Z tym modem Wasz Geralt stanie się fanatykiem wędkarstwa. Jeszcze więcej ryb w Wiedźminie 3!

Wielu graczy uważa, że każda gra jest o wiele lepsza, jeśli posiada zaimplementowany system wędkarstwa. Takiego standardowo w Wiedźmin 3: Dziki Gon nie ma, ale to się może zmienić, jeśli zainstalujecie mody z tego artykułu.

Być może wielu z Was słyszało o E3 Fishing, czyli o fanowskim rozszerzeniu, które doda do trzeciego Wiedźmina właśnie możliwość wędkowania, a także masę ryb i wędek. Tak się składa, że po blisko 3 latach od premiery tego moda twórca o nicku andreyrodionov stworzył dodatek do ów rybackiego dzieła.

Jak sama nazwa wskazuje, More Real Fish doda do gry więcej prawdziwych gatunków ryb. Twórca jednak pokusił się o kilka miłych bonusów, między innymi o karty kolekcjonerskie z pierwszej części przygód Geralta z Rivii. Nie zabrakło też możliwości złowienia innych przedmiotów, co na pewno wielu powinno przypaść do gustu.

Modyfikację E3 Fishing możecie pobrać stąd, a dodatek More Real Fish znajdziecie w tym miejscu.

Dziś na łamach Planety Gracza pojawił się jeszcze jeden wpis o nietypowym modzie do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nie mieliście może kiedyś ochoty pobić wrogów wielką… bagietką? Nie? Cóż, teraz macie taką możliwość, więc może się Wam zechce. Więcej o tym przeczytacie w artykule pod tym linkiem. Masakrowanie przeciwników wielkim bochenkiem chleba to jeden z tych niezapomnianych widoków.